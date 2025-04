Elordi, única voz discordante en las elecciones de Pamplona y Eibar

La Rioja . Miércoles, 9 de abril 2025, 23:16 Comenta Compartir

Este miércoles se completaron las elecciones de material que quedaban pendientes para esta semana, en Pamplona y en Eibar, ya que solo se juegan tres de los cuatro partidos de la liguilla de cuartos de final.

En Pamplona se citaron Artola y Elordi. Discrepancia de opiniones con los cueros. «No había tanta diferencia», decía Artola, que optó por las esféricas más vivas. «Yo no he salido tan contento. Él ha elegido dos pelotas que me han gustado más que las mías porque tenían algo más de gracia. El resto me ha parecido soso para un mano a mano de primera», comentó Elordi.

En Eibar, los protagonistas eran Altuna y Larrazabal. «Para mí es un sueño jugar contra él porque ahora mismo es el mejor pelotari», decía el alavés. El amezquetarra no dudó en alabar a su oponente. «No tengo dudas del rival y sé el partido que tengo que hacer», dijo recordando el adiós de Joseba Ezkurdia.