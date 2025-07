Jorge Martín está de vuelta

Jesús Gutiérrez Miércoles, 9 de julio 2025, 19:58 Comenta Compartir

Casi tres meses después de su fatal caída en Catar, Jorge Martín ha vuelto a subirse a su Aprilia RS-GP en una jornada de entrenamientos privados en el circuito de Misano completando un total de 64 vueltas y, lo más importante, habiéndose marcado ya una fecha para su reaparición. Será el próximo Gran Premio de la República Checa, en el circuito de Brno, dentro de un par de semanas (del 18 al 20 de julio), aunque antes deberá recibir la correspondiente autorización médica.

«El haberme recuperado y poder rodar otra vez en moto pesa más que cualquier cosa que haya pasado. Después de más de veinte fracturas, volver a subirme a una MotoGP me hace muy feliz. El plan es volver en Brno y espero que esta semana pueda entrenar con normalidad y llegar a una pista que es un poco una incertidumbre para todos, así que quizás podamos hacer un gran papel». Las palabras del propio Jorge Martín nada más completar esta esperada jornada de entrenamientos, que compartió su equipo Aprilia.

El vigente campeón de MotoGP no estará por tanto este fin de semana en el exigente circuito de Sachsenring, donde se disputa la undécima prueba de la temporada. El objetivo es reaparecer en Brno, un trazado mucho más fluido que el alemán y que no está en el campeonato desde al año 2020, por eso hablaba de la «incertidumbre» que genera un circuito donde ninguna marca tiene referencias recientes.

Este test en el trazado italiano fue posible gracias a una nueva regla que precisamente el campeonato implementó a raíz del carrusel de lesiones que había sufrido Jorge Martín, previa a la caída en el circuito catarí de Lusail, en el único gran premio que ha participado el piloto madrileño en lo que va de temporada. Aprilia solicitó en su día una exención a la estricta regla que regula el número de días de test que están permitidos hacer en MotoGP; y aunque entonces no se la concedieron, sí que sirvió para modificar el reglamento y permitir a los pilotos lesionados de larga duración tener una jornada de adaptación a sus monturas antes de reaparecer.

Mientras completaba esta dura rehabilitación de su veintena de fracturas (once de ellas en las costillas, tras su accidente en Catar), Jorge Martín ha sido protagonista fuera de la pista por el litigio que mantiene con Aprilia sobre su futuro. Cuando se firmó el contrato, el español se guardó un as bajo la manga en forma de cláusula de salida si no se cumplían una serie de objetivos en la primera parte de la temporada.

Mientras el mánager del piloto ya hablaba abiertamente de que su representado es libre para negociar con otra marca, Aprilia entiende que esa cláusula quedó invalidada desde el momento en que Martín no pudo competir en el inicio de la temporada, así que se remite al contrato firmado hasta finales de 2026. Un tira y afloja que podría acabar en los tribunales, mientras el campeón de MotoGP solo piensa en regresar a las carreras y lucir el dorsal número '1' que tanto le costó conseguir.

Temas

MotoGP