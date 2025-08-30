Esta mañana se estrena el Tramo de Tierra Villa de Murillo
Logroño
Sábado, 30 de agosto 2025, 10:57
Esta mañana se estrena el I Tramo de Tierra Villa de Murillo. La prueba automovilista da su primeros pasos con una gran inscripción y una ... lista en la que figuran medio centenar de pilotos, muchos de ellos habituales de estas pruebas, cada vez más numerosas.
Organizado por la Escudería Autona, este primer Tramo de Tierra Villa de Murillo se abrirá con las verificaciones en la plaza de España, el comienzo de la prueba está fijada para las 11.30 horas y el final está previsto para las 13.00 horas, con el briefing una hora más tarde. La primera pasada cronometrada dará comienzo a las 16.00 horas.
El Ayuntamiento de Murillo ha preparado para después de la entrega de premios a las 20.30 horas una fiesta con cata de vinos, con la participación de once bodegas, carpas con pinchos y música para animar el ambiente y poner el fin perfecto al tramo.
