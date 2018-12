Logroño despide a una leyenda Javier Fernández durante su programa de ayer en la gala de exhibición del Campeonato de España de Patinaje disputada en Lobete. :: sonia tercero Javier Fernández dice adiós al público español en la gala de exhibición del Nacional de Patinaje LUCÍA FUENTE Lunes, 17 diciembre 2018, 00:36

logroño. Como el bádminton y Carolina Marín o la Fórmula Uno y Fernando Alonso, el patinaje artístico sobre hielo no se entiende en España sin la figura de Javier Fernández. Sus éxitos ya los conocen. Bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, campeón del mundo en 2015 y 2016 y campeón de Europa desde 2013 hasta 2018, le convierten en el mejor patinador español de la historia. Una trayectoria que le llevó a ser abanderado en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y a recibir en 2016 la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Pero además de su impresionante palmarés, Javier Fernández pasará a la historia del patinaje español por haber hecho crecer a un deporte minoritario en España que cada día tiene más seguidores como bien se demostró este pasado fin de semana en Logroño con un lleno absoluto en Lobete para presenciar el Campeonato de España Iberdrola Absoluto de Patinaje Artístico y Sincronizado. Y el propio Javier Fernández no quiso faltar a la cita.

El patinador madrileño puso el colofón con su aparición en la gala de exhibición en la que se despidió del público español tras anunciar el pasado 28 de noviembre su retirada de la competición después del Campeonato de Europa de patinaje artístico que se disputará en Minsk (Bielorrusia) del 21 al 27 de enero de 2019 y del que espera sacar un «buen papel como última competición», según aseguró él mismo.

«El Nacional siempre va a estar ahí. Quién dice que a lo mejor no me anime a competir», afirmó Javier Fernández «En un futuro me gustaría ser entrenador y que mi base esté aquí, en España», explicó el patinador madrileño

Lobete enmudeció

Lobete enmudeció en los casi cuatro minutos que duró su programa, que llevaba de fondo la canción 'Prometo' de Pablo Alborán. Algo que no fue casualidad. «Llevo haciendo este programa menos de una temporada en exhibiciones y elegimos esta canción porque nos pareció una canción muy bonita y especial para la gente de habla hispana. Creo que lo disfruta mucha gente y ojalá que algún día pueda venir Pablo a tocar al mismo tiempo que yo patino. Sería todo un sueño», explicó el patinador español tras su exhibición.

Tras el silencio, llegaron los aplausos y la entrega a Javier Fernández de un ramo de flores como símbolo del cariño de Logroño a uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Logroño despidió a una leyenda que no cierra las puertas a volver a competir en un Nacional. «El Campeonato de España siempre va a estar ahí. Si alguna vez me entra el gusanillo, quién dice que a lo mejor no me anime a competir», explicó Javier Fernández que aseguró que aunque sea sin los patines puestos asistirá al Nacional de Patinaje. «No me encuentro tan triste porque vendré a ver más campeonatos de España. A lo mejor no patinaré, o a lo mejor sí, pero visitaré más campeonatos de España para ver cómo va la evolución de los chicos y las chicas».

Y es que Javier Fernández tiene claro que su futuro está ligado al patinaje. «En un futuro me gustaría ser un entrenador y que mi base esté en España. Tener una escuela y poder dar clase a niños». Y es que el deportista español está convencido tras lo visto en Logroño que hay futuro en el patinaje español. «Se está viendo un cambio muy importante en los últimos años. El nivel está creciendo y eso es una buena señal. Tenemos proyección en competiciones internacionales», afirmó Javier Fernández tras despedirse del público español a lo grande.