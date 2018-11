Política deportiva España autoriza a Kosovo a competir con su himno y bandera Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI. / AFP El COI y el COE muestran su «máxima satisfacción» por la decisión adoptada por el Gobierno tras la amenaza de dejar al país sin grandes citas deportivas AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 14 noviembre 2018, 19:19

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Español (COE) mostraron este miércoles su «máxima y pública satisfacción» por la decisión adoptada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez de autorizar a los deportistas de Kosovo a utilizar en las competiciones en territorio nacional sus símbolos propios, himno y bandera, «de acuerdo al protocolo olímpico». A partir de ahora, a los deportistas de la república balcánica, independizada de Serbia en 2008 y no reconocida por España, también se les proporcionarán los correspondientes visados, al contrario de lo que ocurrió en el reciente Mundial de kárate en Madrid, ya que los representantes de Kosovo debieron obtenerlos en Francia.

«De esta manera se asegura que los deportistas de Kosovo puedan participar en igualdad de condiciones que el resto de los deportistas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el COI», se congratularon el máximo organismo olímpico y el COE a través de un comunicado conjunto.

Después de iniciarse las conversaciones entre el Gobierno español y el COI para llegar a un acuerdo sobre Kosovo, el vicepresidente del máximo organismo olímpico, Juan Antonio Samaranch, ya anunció el día anterior que el conflicto se solucionaría «muy rápidamente». El COI amenazó a España con no permitir que se celebrasen competiciones internacionales en territorio nacional mientras no se reconociesen los derechos de los deportistas de Kosovo.

«Es importante que el deporte y la política se respeten, pero bastante han pasado los deportistas de Kosovo como para que el deporte les diga que no pueden competir en España o en otro sitio», proclamó el martes Samaranch. «Se puede reconocer o no a un país, pero hay que aplicar soluciones para que los atletas puedan competir», insistió Samaranch, después de que el subdirector general del COI, Pere Miró, advirtiese de que «si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar la presencia de Kosovo, ni los kosovares ni ningún otro deportista competirán en España hasta que ese asunto se haya resuelto».

El presidente del COE, Alejandro Blanco, abogaba «por un punto medio, como el que ya se encontró en los Juegos Mediterráneos de Tarragona», donde se permitió a los deportistas kosovares entrar en España con sus pasaportes y desfilar bajo la bandera del comité olímpico de la república balcánica. «Una vez más el COI y el COE quieren incidir en el papel fundamental que juega el deporte y el movimiento olímpico en la construcción de una sociedad más integradora y justa, en la que el diálogo y el respeto son los pilares y principos fundamentales», recordaron el COI y el COE, que reiteraron su «profundo agradecimiento» a la resolución del Gobierno español impulsada por Pedro Sánchez.