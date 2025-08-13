LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lance del partido disputado en El Rollo de Santo Domingo. L. L.
Fútbol

La SD Logroñés cae ante un Eibar que casi no le permite entrar en el partido

Dos goles en los primeros diez minutos sentenciaron el partido

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:12

El Eibar B no se hizo esperar en el partido amistoso que este miércoles le enfrentó a la Sociedad Deportiva Logroñés en el campo ... calceatense de El Rollo. El fuerte arranque que se marcó el filial armero sorprendió a todos y dejó muy tocada a la SDL. Sin apenas haber dado unas cuantas carreras sobre el césped llegó el primero de los goles de la mano de Lucas Sarasketa, que realizó un rápido movimiento dentro del área para disparar y poner la balanza a su favor. Apenas corría el minuto 6.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3

    Una mancha en medio de la piscina
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  6. 6 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  7. 7

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  8. 8 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  9. 9 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  10. 10

    «En vez de marcharse de la zona, la gente venía a verlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La SD Logroñés cae ante un Eibar que casi no le permite entrar en el partido

La SD Logroñés cae ante un Eibar que casi no le permite entrar en el partido