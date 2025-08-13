La SD Logroñés cae ante un Eibar que casi no le permite entrar en el partido

El Eibar B no se hizo esperar en el partido amistoso que este miércoles le enfrentó a la Sociedad Deportiva Logroñés en el campo ... calceatense de El Rollo. El fuerte arranque que se marcó el filial armero sorprendió a todos y dejó muy tocada a la SDL. Sin apenas haber dado unas cuantas carreras sobre el césped llegó el primero de los goles de la mano de Lucas Sarasketa, que realizó un rápido movimiento dentro del área para disparar y poner la balanza a su favor. Apenas corría el minuto 6.

Los de Íñigo Pérez se quedaron con ganas de más y, tras una carrera por la banda, Iker Zubiria consiguió conectar con un centrado Ekain Etxebarria que logró establecer un claro 0-2 en el marcador ya en el minuto 9.

SD LOGROÑÉS Olarra, Julen Hualde, Ander Fernández, Lecea, Núñez, Daniel Fernández, Sánchez, Sergio Gil, Iván Hernando, Clavero, Guerra, Mau Reygadas, Santafé, Arman Lazkano, Zubiri, Khitthi, San Martín, Aguinaga, Ayensa, Royo e Iván Fernández. 1 - 2 EIBAR B Joseba Bermejo, Nores, Sarasketa, Iza, Aitor Larrañaga, Agirre, Alejo, Óscar García, Ramos, Zubiria, Miguel Álvarez, Marc Marroco, Asenjo, Yarza, Santolaya, Jonan Gromaz, Exteberria, Fuente, Unax Bernal, Marc Delgado y Ferres. Goles: Goles: 0-1, m. 6. Lucas Sarasketa; 0-2, m. 9. Etxeberria; 1-2, m. 81. Olarra.

De esta manera, continuaron generando juego los eibarreses y no permitieron que la SD Logroñés se metiera en el partido y consiguiera poner en práctica lo trabajado en los entrenamientos previos.

No fue una buena primera parte para los blanquirrojos que, a pesar de luchar por mantener la posesión, no consiguieron salir airosos en los choques.

Con esas complicaciones para generar oportunidades y con el Eibar mostrando un dominio absoluto del balón, se inició la segunda parte donde la cosa estuvo menos desigual.

Con un juego más equilibrado, la SDL comenzó a crear oportunidades, como un buen disparo de Sergio Gil, aunque todavía no encontraba la portería rival.

Ese respiro motivó a los riojanos que comenzaron a entrar poco a poco en juego. Los de Cantabrana comenzaron a construir desde el pase y, así, finalmente llegó el esperado gol que puso a los logroñeses un poco más cerca en el marcador.

Fue Aimar Olarra el encargado de realizar en el minuto 81 un disparo largo desde fuera del área y el que devolvió la esperanza a la SDL. No dio para más, pero el tanto sirvió al menos para cerrar el choque con mejores sensaciones tras un complicado comienzo.