La UDL Promesas consigue su regalo La UDL Promesas, durante un partido anterior. / Sergio Martínez Los blanquirrojos vencen al Calasancio, que cae hasta la última posición LUCIA FUENTE Logroño Lunes, 7 enero 2019, 10:41

Una vez que los Reyes Magos habían hecho su trabajo y mientras los más pequeños disfrutaban en casa abriendo sus regalos, la Unión Deportiva Logroñés Promesas y el Calasancio se daban cita a las 11 horas en el Mundial 82 para cerrar el último partido de la primera vuelta del Grupo XVI de Tercera División antes de comer el roscón de Reyes. Y la plantilla blanquirroja fue quien se llevó el regalo, al Calasancio le tocó el haba. Los locales vencieron por 3-0 y con ello ganaron un puesto en la clasificación hasta alcanzar la sexta plaza, mientras su rival cayó una posición para ocupar el farolillo rojo.

3 UDL Promesas González, Tati, Alonso, Viguera, Víctor, Gordo, Olarte, Ruiz (Carballo, m. 68), Jhan Carlos (Muro, m. 58), Ousama (Juanjo, m. 79) y Mario . 0 Calasancio Iván, Asier ( Rdorigo, m. 72), Nacho, Jalón, Oretega, Bastida,Castro, Omar (Melón, m. 70), García, Del Val y Diego ( Abel,m. 81). Goles 1-0, m. 48: Mario; 2-0, m. 69: Marío; 3-0 (penalti), m. 76: Ousama. Árbitro Guillermo Rodríguez asistido por Fernández y Sáenz. Amonestó con amarilla a Ousama, Ruiz y González, por parte de la UDL Promesas, y a Omar,Jalón, De Val y Abel, por el Calasancio. Además sancionó con roja directa al técnico blanquirrojo Jose Ángel García y, por parte del Calasancio, al delegado del equipo Gerardo S. Huezo.

El partido empezó con un buen gesto de la plantilla local que salió al campo con una camiseta que reflejaba el mensaje 'Ánimo Andrés' para mandar apoyo a su compañero Andrés Lorenzo que está lesionado de gravedad.

No fue hasta la segunda mitad cuando los blanquirrojos encontraron puerta, a pesar de intentarlo desde los primeros compases con un buen juego combinativo, que si bien era más vistoso que el del Calasancio, no conseguía generar ocasiones claras de gol. De hecho la oportunidad más clara de la primera mitad fue de los amarillos que con un tiro lejano a punto estuvieron de adelantarse en el marcador. Todo cambió tras el descanso. A los 48 minutos una buena jugada entre Ousmana y Jhan Carlos terminó con Mario marcando el primer gol del encuentro. El segundo tanto lo anotaría también el delantero local, con un medido golpeo ante el que arquero Iván no pudo plantar resistencia.

Con el marcador prácticamente sentenciado llegó la jugada de la polémica. El penalti. El colegiado entendió que hubo agarrón a Viguera en un córner y señaló la pena máxima, una decisión muy protestada por la afición amarilla. Ousama no falló y anotó el 3-0 definitivo que le empuja al Calasancio a la última posición de la clasificación.