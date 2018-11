Fútbol | Selección Luis Enrique: «Me gustaría parecerme a Jordi Alba, pero soy más alto» El seleccionador confiesa que la llamada del lateral «es una decisión profesional y no personal» y que no tiene por norma «tomar decisiones sobre lo que piensa el clamor popular» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 8 noviembre 2018, 13:44

Como era de esperar, la rueda de prensa de Luis Enrique estuvo monopolizada por el nombre de Jordi Alba. El lateral del Barcelona ha sido convocado por primera vez por el seleccionador y el asturiano fue rotundo para explicar su llamada: «No tengo por norma tomar decisiones sobre lo que piensa el clamor popular». Además, el técnico asturiano reconoció que no ha habido «un momento puntual» sobre su decisión de llamar a Jordi Alba. «No ha cambiado nada y no tengo ningún problema personal con ningún jugador. No ha habido llamadas ni nada». Luis Enrique, reivindicó que «en esta sala no hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nuestro staff. Ha jugado el 80 por ciento del os partidos que podía jugar».

La llamada de Jordi Alba «es una decisión profesional y no personal» porque «a la hora de llamar o no a un jugador, hay cosas que ayudan. No solo el nivel que da el jugador. Influyen muchas cosas». «Eso pasa con Jordi Alba y las decisiones las tomo yo y mi staff», añadió. El seleccionador no quiso decir nada al ser preguntado si Jordi Alba le ha pedido perdón o no para volver a la selección e insistió en que «no tengo que normalizar nada con Jordi Alba», que curiosamente por el número de internacionales (66) es el tercero más veterano de la lista y podría lucir el brazalete de capitán. «Será capitán. Es el tercer jugador con más internacionalidades y eso viene dado porque hay un cambio generacional que estamos buscando para torneos futuros. No cambia nada la situación. Es casualidad y no es determinante», dijo antes de zanjar el 'tema Jordi Alba' con un simpático «me gustará parecerme a Jordi Alba, aunque soy un poco más alto», al ser preguntado que a qué jugador de la selección le gustaría parecerse.

Y si Jordi Alba es una de las principales novedades en la lista, la defensa es la línea en la que hay más caras nuevas, una situación a la que Luis Enrique quitó importancia e intentó no personalizar en los hombres que no están. «Hay lesiones de jugadores que no he podido convocar y siempre que analizamos cualquier problema, lo analizamos desde el delantero, que es el primer defensor. El problema es global. No responde a nada individual y hay jugadores que aparecen en el mercado que tengo muchas ganas de ver», confesó. Dos de esas caras nuevas son Hermoso y Llorente, algo que Luis Enrique califica como «un hecho esperanzador». «Hay bastantes caras nuevas, un grupo de jugadores amplios y Hermoso y Diego Llorente, entran en el perfil de jóvenes con experiencia». Y si hay un líder en la defensa de España ese no es otro que Sergio Ramos, del que Luis Enrique recordó que «es de los jugadores que tiene una jerarquía, una personalidad y que sabe tomar las decisiones que toma en los momentos que las toma. Es un jugador diferente especial, el segundo con más internacionalidades de la selección y uno de los jugadores escogidos. Ha ganado todo lo posible con su club y con la selección».

Rodri y Busquets, juntos

Ya en un terreno más futbolístico, Luis Enrique confesó que «Rodri y Busquets podrían jugar juntos» en el centro del campo. «Claro que pueden. Se tiene que dar un partido ideal, pero los buenos jugadores pueden jugar juntos». Dos de los jugadores que están en la lista pero no atraviesan su mejor momento con sus equipos son Marco Asensio y Rodrigo Moreno. «Cada caso lo trataremos en su momento. Rodrigo y Asensio me gustan mucho, pero si considero que su rendimiento no es el adecuado... pues influirá», dejó claro. «Aquí intentamos que se olviden de los clubes, pero no puedo asegurar la continuidad», recordó antes de asegurar que «la competencia aparecerá de forma exagerada».

«Vamos a Croacia con la obligación clara de ganar y no vamos a especular porque nuestra idea es minimizar al rival y jugar al ataque» Luis Enrique

Por último, Luis Enrique habló de su próximo rival, la selección de Croacia. Luis Enrique: «No va a tener nada que ver lo que nos vamos a encontrar en Zagreb con lo que vivimos en Elche», avisó el seleccionador. «El de Croacia es un partido muy bonito de preparar y de jugar», explicó antes de sentenciar que ante los subcampeones del mundo «hay que ganar». «Dependemos de nosotros y la dificultad es máxima y para nosotros va a ser una prueba maravillosa», señaló. «Tendremos un ambiente hostil ante una selección molesta por la goleada del anterior partido. Vamos con la obligación clara de ganar y no vamos a especular porque nuestra idea es minimizar al rival y jugar al ataque», insistió. «Quiero un equipo con la filosofía de ser mejor que el rival. Presionar, ser solidario, jugar en bloque, ser compacto y que los jugadores estén en su mejor versión».