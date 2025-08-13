La UDL prueba su evolución en casa del Numancia

La Unión Deportiva Logroñés vuelve a jugar esta tarde. Será a las 19.30 horas en Los Pajaritos ante un rival de la misma ... categoría, un Numancia que tiene la misma presión de los riojanos por salir de la cuarta categoría del fútbol español. El conjunto de Unai Mendia disputará, con el de esta tarde, el tercer encuentro en cinco días después de medirse al Agoncillo en San Roque el sábado y al Haro el domingo. Ambos partidos los ganó el cuadro blanquirrojo por 0-4.

Es un choque que servirá al técnico de Beasáin para repartir minutos entre los jugadores de su plantilla y empezar a confeccionar un once para el inicio de liga fechado el sábado 7 de septiembre en Ibaia ante el filial del Alavés B. De momento, prácticamente todos los jugadores han gozado de más o menos los mismos minutos salvo José Val, que salió sustituido en el primer amistoso disputado ante el Náxara y nunca más volvió a jugar.

La pretemporada del equipo capitalino está siendo positiva en cuanto a resultados. Los blanquirrojos han ganado los tres encuentros disputados ante el Náxara (3-1), el Agoncillo (0-4) y el Haro Deportivo (0-4), marcando once goles y cediendo solo un tanto, el de Hugo Marras que abrió la cuenta para los najerinos en el primer choque de la era Mendia, disputado en Varea el 2 de agosto.

Desde entonces, la UDL ha ido evolucionando, puliendo sus virtudes y enmendado sus errores. Cierto es que el Náxara se presentó a jugar aquel amistoso solo con cuatro sesiones sobre sus espaldas y que los dos siguientes encuentros los jugó frente a dos equipos de Tercera División.

Pese a las diferencias con ambos conjuntos, la UDL jugó muy bien y fue encontrando el fútbol que pretende desplegar Mendia durante la temporada. En ese esquema uno de los hombres llamados a ser clave es Miguel Marí, que ayer fue presentado junto a Benítez. En rueda de prensa, el mediocentro reconoció la importancia del partido ante el Numancia. «Creo que es una prueba de fuego. Se va a ver un rival más de nuestro nivel y podremos ver de lo que somos capaces», declaró el jugador.

Para los sorianos será el cuarto partido de verano. El cuadro rojillo comenzó con derrota ante el Guadalajara (1-4) el 3 de agosto; posteriormente, el miércoles 6, el Numancia derrotó al Almazán por 0-4, y el domingo pasada el Utebo le derrotó por 0-2 en Navaleno. Hoy será la presentación de su equipo ante su afición.