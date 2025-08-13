LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Benítez y Miguel Marí posan en uno de los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva de la UDL. Rodrigo Merino

Fútbol | Segunda Federación

La UDL prueba su evolución en casa del Numancia

Los riojanos disputarán esta tarde (19.30 h.) en Los Pajaritos su tercer encuentro amistoso en menos de cinco días

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:52

La Unión Deportiva Logroñés vuelve a jugar esta tarde. Será a las 19.30 horas en Los Pajaritos ante un rival de la misma ... categoría, un Numancia que tiene la misma presión de los riojanos por salir de la cuarta categoría del fútbol español. El conjunto de Unai Mendia disputará, con el de esta tarde, el tercer encuentro en cinco días después de medirse al Agoncillo en San Roque el sábado y al Haro el domingo. Ambos partidos los ganó el cuadro blanquirrojo por 0-4.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño
  10. 10

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UDL prueba su evolución en casa del Numancia

La UDL prueba su evolución en casa del Numancia