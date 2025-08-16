LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dani Fernández conduce el balón durante el encuentro de este sábado en Varea. Justo Rodríguez

Fútbol | Segunda Federación

El Tudelano se muestra más equipo que la SD Logroñés

Los navarros marcan en dos buenas acciones de Taz en un duelo en el que cada equipo desperdició una pena máxima

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:21

SD Logroñés y Tudelano desafiaron al calor en la mañana de este sábado y se enfrentaron en un amistoso en el Ángel Aguado de ... Varea. Triunfo para los navarros que se mostraron más bloque, mejor organizados que los blanquirrojos. Dos zarpazos de Taz –primer gol y jugada del segundo incluido un disparo al poste– sentenciaron el encuentro del que Adrián Cantabrana tendrá que sacar muchas conclusiones.

