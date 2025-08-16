El Tudelano se muestra más equipo que la SD Logroñés

SD Logroñés y Tudelano desafiaron al calor en la mañana de este sábado y se enfrentaron en un amistoso en el Ángel Aguado de ... Varea. Triunfo para los navarros que se mostraron más bloque, mejor organizados que los blanquirrojos. Dos zarpazos de Taz –primer gol y jugada del segundo incluido un disparo al poste– sentenciaron el encuentro del que Adrián Cantabrana tendrá que sacar muchas conclusiones.

SD Logroñés Royo, Olarra (Hualde, 60), Ander, Lecea (San Martín, 60), Dani Fernández (Sergio Gil, 60), Hernando (Zubiri, 60), Guerra, Mau, Daniel (Joselu, 86), Khitty (Ander, 60) y Unai Ayensa (Samuel) 60). 0 - 2 Tudelano Yoel, Dufur, Asier, Alonso, S.Moreno (Taz, 35), Aparicio, Bonilla, Endika, Parada, Alayeto y Albín. Goles: 0-1 m.45+: Taz. 0-2 m.56: Aparicio.

Y eso que el partido no pudo empezar mejor para los riojanos. Aún no se había cumplido el primero minuto y dispusieron de un penalti a favor por derribo de Asier a Dani Fernández dentro del área, que le valió la cartulina amarilla al defensa navarro. Dani Fernández lanzó fuera, demasiado alto.

Curiosamente parece que el susto le sentó mejor al Tudelano, que poco a poco fue llegando a las inmediaciones del área de Royo. El portero riojano estuvo muy seguro en una falta directa lanzada por Alayeto.

Minutos más tarde fue Moreno el que se quedó solo ante Royo, pero su disparo pecó de inocente. Y pasado el primer cuarto de hora, en el minuto 18, un centro dede la banda izquierda del ataque navarro golpeó en el brazo de Olarra y el árbitro señaló penalti. De nuevo Royo le ganó la partida a Moreno, adivinó el lanzamiento y despejó el balón.

La Sociedad pasó a tener más protagonismo en el choque aunque no llegaba con excesivo peligro a las inmediaciones de Yoel.

Pasaban los minutos, incluida la pausa de hidratación, y cuando todos buscaban el camino de los vestuarios, el Tudelano se adelantó en el marcador. Mal entendimiento de los centrales de la SDL que permitieron a Taz plantarse solo ante Royo, que esta vez no pudo hacer nada por evitar el primer tanto del partido. Gol y descanso.

Regresó al partido mucho mejor la Sociedad. Iván Hernando probó a Yoel antes de que se cumpliera el primer minuto. Y un poco más tarde fue Dani Fernández el que culminó una buena jugada de la delantera riojana con un disparo cruzado que se marchó cerca del poste de la portería navarra.

Error defensivo

Sin embargo, en otra muestra de fragilidad defensiva, un saque de banda se convirtió en una contra del Tudelano bien llevada por Taz, que se plantó dentro del área e intentó superar a Royo. Su disparo dio en el poste derecho de la portería riojana y salió rodando hacia el punto de penalti, donde llegó Aparicio para empujar el esférico al fondo de la red con el interior. Corría el minuto 56.

Desde ese momento hasta el final del partido poco más que contar. Muchos cambios por ambos equipos, pausas de hidratación y escasas llegadas de peligro a ambas áreas. Los dos equipos daban por bueno el resultado teniendo en cuenta que se trataba de un amistoso y el fuerte calor reinante.