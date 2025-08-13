LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fútbol | Segunda Federación

La SDL ficha al lateral Sub'23 Aimar Olarra

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:10

La Sociedad Deportiva Logroñés ha anunciado el fichaje del lateral izquierdo Sub'23 Aimar Olarra, que llega a la capital riojana procedente de la ... Real Sociedad. Se trata de un joven que firma por una temporada con «proyección ofensiva» y «caracterizado por su buena técnica»

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  6. 6

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  7. 7 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9

    Una mancha en medio de la piscina
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

