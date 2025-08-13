La SDL ficha al lateral Sub'23 Aimar Olarra
Logroño
Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:10
La Sociedad Deportiva Logroñés ha anunciado el fichaje del lateral izquierdo Sub'23 Aimar Olarra, que llega a la capital riojana procedente de la ... Real Sociedad. Se trata de un joven que firma por una temporada con «proyección ofensiva» y «caracterizado por su buena técnica»
Según explica el club blanquirrojo en sus redes sociales, Aimar Olarra Ayerdi (San Sebastián, 2005) «ha venido quemando etapas en la estructura de cantera txuri-urdin durante 8 años», incluyendo la cesión durante una temporada en el Pasaia KE, y cuenta ya con más de 3.000 minutos de experiencia en Segunda Federación. En concreto, el año pasado participó en 19 encuentros con la Real Sociedad C en las que anotó un gol y estuvo en dinámica en el B.
Se trata de un lateral izquierdo «de marcado cariz atacante y que destaca por sus cualidades técnicas».
