La SD Logroñés acude a Santa Ana a intentar imponer su estilo de juego frente al líder

Martín Schmitt Logroño Sábado, 11 de octubre 2025, 10:51 Comenta Compartir

La SD Logroñés acude esta tarde (17.00 horas) al campo de Santa Ana donde le espera un Utebo que es el actual líder del equilibrado Grupo 2 de la Segunda Federación. De hecho, entre los 10 puntos que suman el Utebo, la UDL y el Tudelano, y los siete del Alavés B, el Gernika y el Deportivo Aragón hay nada menos que diez equipos, más de la mitad.

Por tal motivo, nadie se fía de nadie. Adrián Cantabrana y su equipo han estudiado a fondo al Utebo, un equipo –y su afición– que «aprieta» al rival y lo pone contra las cuerdas. «El Utebo domina en su campo, que siendo pequeño y artificial, para ellos prácticamente es un futbolín donde se mueven de manera automática», dijo Cantabrana en la rueda de prensa previa al encuentro.

Es consciente la SD Logroñés que se trata de uno de los encuentros más complicados de esta primera vuelta frente a un equipo que se conoce y reconoce. Porque el Utebo es un bloque que mantiene el bloque de años anteriores y que juega a lo mismo, temporada tras temporada. Cantabrana lo advirtió: «Es un equipo muy reconocible con sus señas de identidad claras y marcadas». Y ante esto, la SDL propone su juego, sacar a relucir su ADN, presionando la salida de balón, creando un juego asociativo, vistoso, con Dani Fernández como referencia en el área rival y Sergio Gil conectado con el partido, buscando tocar el balón para crear espacios.

Todo para competir, rendir y sacar algo positivo de Santa Ana. Competir es la receta también para olvidarse de la clasificación. En la sexta jornada no tiene mucho sentido.

La SD Logroñés viajará a tierras aragonesas sin el delantero David San Martín, que arrastra un problema en su tobillo desde la tercera jornada de liga cuando los blanquirrojos derrotaron al Alavés B en Ibaia por 0-1 con gol de Bilal Kandoussi de falta directa. Desde entonces el ariete calagurritano no ha podido disfrutar de minutos. Los otros 22 jugadores blanquirrojos están disponibles para el partido.