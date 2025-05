Quique García es el elegido

Quique García será el nuevo director deportivo de la UD Logroñés cuando ésta decida hacerlo oficial. Es el elegido para suplir a Carlos Lasheras y, ... sobre todo, para romper con la relación que la entidad ha establecido con Segunda Federación y que se extenderá, como mínimo, hasta los tres años.

Todo está listo en Valdegastea para recibir al técnico, que se ha movido siempre en el fútbol aragonés y que esta campaña ha llevado desde los despachos al Teruel a jugar el 'play off' de ascenso después de la decepción que supuso bajar la pasada campaña desde Primera Federación.

La elección de García llega después de analizar a diferentes candidatos, a los que se ha ido descartando por diferentes motivos. El domingo, Diario LA RIOJA ya adelantaba que la dirección deportiva era cosa de dos: del propio Quique García y de Matías Lizarazu, si bien éste último era consciente de que no sería el elegido en Valdegastea. El casting lo ha asumido Sergio Rodríguez, que desde su nuevo rol de director general asume más funciones y está por encima del director deportivo en el nuevo escalafón blanquirrojo. No es la primera vez que encara semejante reto, ya que en la campaña 2022/23 ya tomó decisiones importantes como la contratación de Dupi como director deportivo y de Natxo González como entrenador, en sustitución de Albert Aguilá. Al final, fue el propio Rodríguez el que acabó sentando en el banquillo y viviendo el descenso en primera persona apenas dos años después de llevar al club a la gloria del fútbol profesional, a Segunda División.

Quique García se encontrará con un club cuya estructura no tienen algunos de los equipos en los que ha estado, pero también con un enorme trabajo por hacer. Económicamente hablando, tendrá dinero suficiente para firmar. Un 20% menos que esta temporada que aún sigue en vigor, pero cifras muy parecidas a las que disfrutó Diego Martínez en la pasada campaña. El dinero no es un problema, pero está limitado.

Deportivamente, tendrá que crear una plantilla desde cero, en la que solo tienen contrato en vigor dos centrales: Andoni Ugarte y Pablo Bobadilla. Mucho trabajo de despacho y de teléfono, aunque quizá se encuentre más cómodo partiendo desde cero que con una plantilla en la que hubiera muchos puestos hipotecados. Por supuesto, debe elegir el entrenador. En Teruel no le ha ido mal con Unai Mendia.

Y deportivamente, deberá prestar enorme atención a Iñaki Saénz. El capitán no ha rendido como se espera de él, pero después de una lesión que le ha mantenido cerca de un año lejos de la competición ha sumado muchos minutos. Cara y cruz. Quique García sabe que la renovación del calagurritano es una decisión de Félix Revuelta. Si el presidente quiere, Iñaki mantendrá la capitanía y el brazalete.

De momento, García disfruta de 'play off' con el Teruel. Y seguramente, hasta que el cuadro aragonés no lo concluya no se hará publicó el fichaje, si bien García ya ha anunciado públicamente que no continuará. En el fútbol los tiempos importan. Carlos Lasheras tenía decidido que no iba a seguir pero lo anunció una vez concluida la liga. Ese manejo de los tiempos no impidió que desde el club se trabajase en su sustituto.