Quique García asegura un par de fichajes más como mínimo

Sigue el curso de las presentaciones en la UD Logroñés. En una mañana en la que, como ya adelantó Diario LA RIOJA, el delantero ... andorrano Berto Rosas, que ya entrenó ayer, se convirtió en nuevo jugador de la entidad blanquirroja. Esta vez fue el turno de dos de los fichajes que vienen llamados a ser determinantes en la zaga, Cabetas y Camacho. Pero en estas presentaciones, lo más jugoso para el aficionado del club logroñés lo trajo Quique García, que garantizó altas. «Quedan un par de incorporaciones, al menos, independientemente de los chicos del filial», aseguró el director deportivo. Hecho que, tras la contratación de Rosas, implica que uno de esos fichajes sea Sub'23 ya que sólo resta una ficha Sénior.

Y si algo está llevando a rajatabla es esa «ley» de fichar lo que se quiere, así como se ha conseguido con Yanis Lhery, última incorporación del club blanquirrojo, del que se deshizo en elogios: « Es un joven, con energía, atrevido, que va al espacio. No solo la quiere al pie, sino que va al espacio y es capaz de encarar. Es el perfil de extremo que queríamos».

El excapitán del Teruel fue el primero en responder a los periodistas, y mostró su felicidad. « Me apetecía cambiar un poco de aires. Me habían hablado muy bien de Logroño, de las instalaciones propias del club, Las Gaunas y luego el proyecto parece ilusionante. Espero que sea un gran año», destacó el aragonés.

También tuvo tiempo de hablar Sergio Camacho, llamado a competir el puesto a Iñaki, al cuál alabó. «Es muy buen tío. Se está encargando de que estemos todos unidos. Hay que aprender de él porque tiene mucha experiencia en esto». valoró. A su vez, siguió la línea de Cabetas: «Me decanté por este proyecto porque creo que estamos consiguiendo formar un buen equipo para lograr el objetivo que sea. Y luego, por qué no, tirar para arriba».