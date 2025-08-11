LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cabetas y Camacho, en la presentación. UDL
Fútbol | UDL

Quique García asegura un par de fichajes más como mínimo

Cabetas y Camacho fueron presentados como jugadores de la UDL

Julen Cabello

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:58

Sigue el curso de las presentaciones en la UD Logroñés. En una mañana en la que, como ya adelantó Diario LA RIOJA, el delantero ... andorrano Berto Rosas, que ya entrenó ayer, se convirtió en nuevo jugador de la entidad blanquirroja. Esta vez fue el turno de dos de los fichajes que vienen llamados a ser determinantes en la zaga, Cabetas y Camacho. Pero en estas presentaciones, lo más jugoso para el aficionado del club logroñés lo trajo Quique García, que garantizó altas. «Quedan un par de incorporaciones, al menos, independientemente de los chicos del filial», aseguró el director deportivo. Hecho que, tras la contratación de Rosas, implica que uno de esos fichajes sea Sub'23 ya que sólo resta una ficha Sénior.

