Un prometedor estreno al que le faltaron los puntos

No puede decir Anai Morales que lo suyo ha sido llegar y besar el santo... pero casi. Si la Unión Deportiva Logroñés llega a ... aprovechar las ocasiones de las que dispuso en las instalaciones de Ibaia para derrotar al Alavés B, el nombre del extremo navarro hubiera surgido entre los destacados blanquirrojos en terreno babazorro.

Y, pese a la derrota de los capitalinos por 2-0, el joven recién llegado a la entidad logroñesa dejó una fantástica carta de presentación que, de seguir en esta línea, puede convertirle en uno de los favoritos de la hinchada de la UDL esta temporada.

Anai se convirtió en la última incorporación del mercado veraniego de la UD Logroñés. Llegó en el último momento, anunciado por el club el 1 de septiembre y, con apenas cinco días de entrenamientos con sus nuevos compañeros, a Unai Mendia no le tembló el pulso y decidió colocarlo en el primer once inicial de la temporada. Hasta 62 minutos le mantuvo sobre el terreno de juego, hasta que decidió sustituirlo por Benítez. Cuatro minutos después de su salida, Mañas hizo el primer gol local y en el 72 Arnedo puso la puntilla desde el punto de penalti.

Anai Morales se mostró desequilibrante por la banda izquierda, incisivo y profundizando con el balón hasta la línea de fondo, convirtiéndose en un dolor de cabeza para la defensa alavesa.

Y eso que algunos que lo conocen bien dicen del jugador cedido por Osasuna que puede ser más determinante jugando por dentro que por la banda ya que con espacio puede brillar por su inteligencia y visión de juego, que se ve limitada más pegada a la cal.

A primera vista, podría parecer un paso atrás haber optado por la UD Logroñés después de que la pasada campaña disputara 21 partidos con el filial osasunista en Primera Federación. Sin embargo, el jugador y su entorno lo ven como una oportunidad para acumular experiencia y minutos fuera de su zona de confort y en un equipo que debería ser puntero en la categoría. Y es que su futuro se presenta prometedor ya que, con apenas 19 años, ya ha debutado en las categorías inferiores de la selección española y forma parte de una generación de jugadores rojillos que ilusiona en Pamplona. Logroño debe ser un paso más en su carrera. De momento, no ha empezado nada mal.