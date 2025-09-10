LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anai Morales intenta zafarse de un defensor babazorro el pasado sábado en Ibaia. LOF
Fútbol

Un prometedor estreno al que le faltaron los puntos

Llegó, vio y jugó. Anai Morales, última incorporación de la UDL, debutó como titular pese a apenas haber entrenado con sus nuevos compañeros

Luismi Cámara

Logroño

Logroño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:50

No puede decir Anai Morales que lo suyo ha sido llegar y besar el santo... pero casi. Si la Unión Deportiva Logroñés llega a ... aprovechar las ocasiones de las que dispuso en las instalaciones de Ibaia para derrotar al Alavés B, el nombre del extremo navarro hubiera surgido entre los destacados blanquirrojos en terreno babazorro.

