Pouso avisa de que el Arenas «no baja la guardia en ningún sitio»

Tras la derrota en casa del Teruel el pasado fin de semana, la Sociedad Deportiva Logroñés se desplaza este sábado a Guecho, donde le espera el líder de la categoría. Un Arenas que no conoce la derrota en su casa y que se encuentra a ... la cabeza del Grupo 2 con 43 puntos, seis más que su escolta, el Eibar B.

La última derrota del conjunto vizcaíno fue precisamente ante el equipo blanquirrojo en Las Gaunas (2-1) a mediados de septiembre. «Es un líder que no baja la guardia en ningún sitio. El Arenas está ahí por méritos propios, no por deméritos de los demás. Está siendo de largo el mejor equipo y hay que sabérselo reconocer», explicó este jueves Carlos Pouso. «Lo cual no es óbice para que vayamos allí a intentar algo que los demás no han conseguido», agregó.

Para ello, el entrenador justificó que el cuadro blanquirrojo deberá hacer algo distinto a los demás equipos que han visitado Gobela. «Creo que todo el mundo ha peleado contra ellos, les ha puesto en dificultad, pero al final hacen mucho bien porque a estas alturas negarles el pan me parece una falta de respeto en la que no voy a caer».

El Arenas, a su juicio, es un equipo «muy sólido» y que ha ido evolucionando mucho en estos meses de competición. El vizcaíno es un equipo que tiene varios registros, «que propone, pero que tiene versatilidad suficiente para cambiar si se ven apretados y ahogados, no tienen ningún problema porque tienen a Uzkudun arriba que les da una continuidad al juego». Entre otras cosas, Pouso explicó que se trata de un rival que quiere salir desde atrás, combinar, jugar por abajo, «muy similar a nosotros».

La SDL no irá a especular. Esa es la idea originaria aunque será el partido el que dicte cómo actuará el conjunto riojano. «Nosotros no iremos a colgarnos del palo con la táctica del murciélago, no. La idea de Pouso es salir a buscar el triunfo y no dejarse el balón. «No entrenamos a eso y no vamos a jugar a eso, salvo que el rival te obligue a ello. Pero tú, de forma premeditada, darles el balón y el espacio, no».

Para este encuentro, que comenzará a las 17.30 horas, Pouso no podrá contar con Miguel Santos, que sigue con su proceso de recuperación, ni Castillo, por suspensión. Iker Morales será duda hasta último momento.