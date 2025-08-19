La SD Logroñés afronta una semana con dos partidos amistosos

La Sociedad Deportiva Logroñés trabaja desde ayer en una intensa semana, preparando el próximo inicio de la competición de Segunda Federación el 7 de ... septiembre.

Los de Adrián Cantabrana afrontan una semana en la que tienen previstos dos choques para ir conjuntando a las nuevas piezas del equipo. Hoy están citados en los campos de Pradoviejo y mañana repetirán en la instalación logroñesa.

Será el jueves cuando la SD Logroñés se desplace hasta Santo Domingo de la Calzada para enfrentarse al equipo local en El Rollo. El partido está programado a las 19.30 horas y será la segunda visita de los blanquirrojos a ese campo, donde la pasada semana se enfrentaron el Eibar B en un encuentro que finalizó con victoria armera (2-1).

El viernes, la plantilla de la SD Logroñés se citará de nuevo en Pradoviejo antes del segundo partido de la semana. En esta ocasión será el sábado, en el campo de Ezcaray, donde los de Adrián Cantabrana se enfrentarán con el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, que compite en el grupo I de Segunda Federación. El choque contra los cántabros está programado en horario matinal: 12.00 horas.

Los blanquirrojos disputaron el pasado sábado un amistoso contra el Tudelano de Héctor Urquía en Varea. Aunque el resultado no fue bueno –derrota por 0-2–, a buen seguro que Cantabrana habrá sacado cosas que corregir para llegar al 7 de septiembre en las mejores condiciones.