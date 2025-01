Ocho reflexiones para radiografiar a la UD Logroñés

Día de transición, aunque marcado por el empate frente al Teruel. La UD Logroñés regresó a los entrenamientos pensando en las dos oportunidades perdidas en los últimos dos partidos y envuelta en las palabras de su técnico, Sergio Rodríguez. Reflexiones importantes que ofrecen una clara ... radiografía del momento que vive su equipo.

1 «Tenemos que ponernos las pilas hasta encontrar nuestro nivel»

«Siempre que empatemos en casa no es una buena noticia. No estamos en nuestro mejor momento. No estamos bien y cuando no estás bien, la toma de decisiones es peor. Nos están faltando varias cosas, pero estoy convencido de que somos capaces de hacerlo mejor. Presión, mochila,… da igual. Tenemos que ponernos las pilas hasta que consigamos encontrar nuestro nivel, nuestro máximo nivel y mantenerlo», dice Rodríguez. La UD Logroñés ha empatado nueve partidos. Demasiados, aunque el técnico mantiene la confianza en sus jugadores. «Tenemos margen de mejora. Lo pienso porque creo que el nivel es mayor que el que estamos demostrando ahora mismo. Y el del entrenador, cuando hablo de los jugadores hablo de todos», señaló.

2 «La temporada es larga. Vamos a ver si somos capaces de sumar de tres en tres»

«La temporada es larga. Vamos a ver si somos capaces de mejorar, de encontrar nuestra mejor versión y sumar de tres en tres en vez de uno en uno».

Apelar a los quince partidos que restan para cambiar el rumbo. A día de hoy la UD Logroñés ha desperdiciado demasiadas oportunidades de victoria.

3 «En la Liga se nos exige que nosotros seamos el Athletic o el Girona»

«La Copa del Rey es totalmente diferente. Cuando jugamos en Copa, a poco que hagamos, la gente va a estar con nosotros. Y aquí se nos exige que nosotros seamos el Athletic o el Girona. Y de momento no lo hemos conseguido».

El comportamiento en la Copa ha sido sobresaliente. Ahí no tenía presión por el resultado, no estaba obligado a ganar. En Liga sí existe la obligación de ganar y ahí nace el problema.

4 «El camino es largo y si lo llevamos entre todos, seguramente sea más fácil»

«Seguramente no transmitimos. ¿Tenemos que mejorar? Sí, pero es un camino largo y si lo llevamos entre todos, seguramente sea más fácil».

Sergio Rodríguez ha aludido al papel del aficionado en las últimas semanas. No pide nada y respeta su respuesta, pero de sus palabras se desprende que busca la comunión. Ylos dos últimos encuentros dejan una fractura.

6 «No puedo repochar nada a los jugadores porque se dejan la piel en el día a día»

«No voy a poner la mano en el fuego por nadie porque no lo sé, pero no veo ese perfil (salir por la noche)dentro del vestuario. No puedo reprocharles nada a nivel de actitud en el día a día porque se dejan la piel en el entrenamiento. Que luego nos dé o no… En ese aspecto sí que pongo la mano en el fuego, porque les veo entrenar cada día».

El técnico no profundizó en la presunta 'noche del Macao', pero defendió a sus jugadores en el trabajo de cada día. Lo demás queda dentro del vestuario.

7 «No sé si nos puede la presión, pero llevo muchos años aquí y hay presión»

«No sé si nos puede la presión, no sabría decirlo. Llevo muchos años aquí, me he dedicado al fútbol y creo que hay presión. Hay gente que sabe catalizarla mejor y otra a la que le cuesta más. Cada uno tiene que intentar quitarle hierro al asunto. Si somos honrados, humildes, trabajamos duro y damos todo lo que tenemos, esa presión no debe de existir, porque estamos dando lo máximo».

La cuestión es saber si sus jugadores tiene capacidad para manejarla.

8 «Entiendo que pensamos que está siendo un fracaso de temporada»

«Entiendo que todos pensamos que está siendo un fracaso de temporada, pero eso hay que evaluarlo al final. Por experiencia sé que ha habido veces que se ha dictaminado algo y luego han pasado cosas diferentes. Vamos a luchar por cambiar el ambiente que hay», explica Sergio.La exigencia siempre ha sido alta, porque el reto no es ascender sino hacerlo desde la primera plaza con la plantilla más cara de la categoría. Presión amiga que nace en un discurso repetido año tras año.