El Teléfono del Lector de hoy

«Hiprocresía máxima»

Samuel abre la sección llamando la atención sobre la «hipocresía máxima» y el cinismo que, a su juicio, se observó en la reciente manifestación del Primero de Mayo. Alude en concreto a las consignas que se gritaron durante las protestas en favor del pueblo Palestino o la población saharaui. «Lo proclaman los mismos que apoyan a un gobierno que compran balas al gobierno de Israel y se ha rendido a los intereses de Marruecos», argumenta.

xAgradecimiento al pueblo de Medranoxx

«El trabajo nos trajo a las faldas del Moncalvillo y el trabajo nos vuelve a llevar a casa, aunque en casa nos hemos sentido en Medrano». Así arranca el mensaje de Juan y Karmen, que dan las gracias por el trato recibido en una localidad «en la que desde un principio nos sentimos bien acogidos». Personalizan su gratitud en «Aitor, María, Jose y los peques, Carlos y Cristina, Montse, Ana y el resto de chicas del pinchopote». «Gracias también –añaden– a todos aquellos que cada vez que hemos ido nos han dedicado un saludo, una sonrisa o un qué tal, pues en estos tiempos convulsos de guerras, aranceles y apagones, nos habéis demostrado que sigue existiendo la amabilidad, la cordialidad y, en definitiva, la buena gente».

Buena voluntad durante el apagón

Otra llamada de reconocimiento. En esta ocasión de una lectora que ensalza la buena voluntad de «unos chicos de Nájera por ayudarme a subir a mi marido a casa el día del apagón».

«Pasarse de frenada»

Otra referencia al apagón, pero en un sentido distinto. «No es normal que el lunes por la tarde se suspendieran las consultas del Seris, cuando son citas de asesoramiento, había luz natural y el acceso a los programas era sencillo», relata para, a renglón seguido, aplaudir el trato recibido por los profesionales que sí dieron respuesta a los pacientes que lo necesitaron. «Los sanitarios se portaron bien, mientras los políticos se pasaron de frenada en sus decisiones», opina para concluir:«Y luego nos quejaremos de que suben las listas de esperas».

Responsabilidad, información y criterio

Una tercera reflexión sobre el incidente del lunes por otro lector que pone el foco en la necesidad de que «algo así no se repita» dadas las pérdidas que han sufrido muchas empresa o el «caos» vivido en muchas estaciones como la de Atocha. Aunque lo que de verdad asombró a este comunicante es «la frivolidad con algunos jóvenes y no tan jóvenes se lanzaron a las terrazas aplaudiendo que no hubiera nada que hacer». En cualquier caso, recalca que «a estas alturas nadie ha dado una explicación de qué paso» y los responsables de Red Eléctrica deberían detallar qué falló. «Hace falta ser responsable y tener criterio, pero para conformarlo es imprescindible disponer de datos que siguen faltando», resume.

Una finca «llena de ratas y suciedad»

Desde Logroño, Jesús se muestra «muy preocupado» con el fin del proyecto de Bosonit al final de la calle Mayor. «Era fundamental para el casco antiguo una instalación así, que además tenía previsto dar trabajo a decenas de jóvenes, en vez seguir teniendo esa finca llena de ratas y suciedad», asevera.

Buen servicio de la Policía Local

La sección se cierra con un agradecimiento más que tiene como protagonista a la Policía Local de Logroño. «Gracias a los agentes por lo bien que se portaron con los vecinos de Santa Justa 14», dice una lectora de forma sucinta.

.

... y La Guindilla Falta de civismo cada fin de semana en la calle Lardero

Ampliar

La «falta de civismo» que denuncia el lector que envía las fotografías, tomadas en la calle Lardero de Logroño, no es una situación puntual. Según explica, las acciones como abandono y rotura de cristales, colillas depositadas en alcorques o contenedores con la basura fuera se repiten todos los fines de semana, según asegura. «Un poco más de civismo y más vigilancia», reclama.

