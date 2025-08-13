El desgaste físico penaliza a la UDL

La Unión Deportiva Logroñés encajó la primera derrota de la pretemporada. El Numancia derrotó al bloque blanquirrojo con un gol del canterano Miñana cuando ... restaban siete minutos de juego en un encuentro que comenzó siendo dominado por los de Unai Mendia, pero que acusaron el desgaste físico de la última semana, en la que jugaron tres encuentros en cinco días.

Pese a la derrota, la UDL mostró cosas positivas, como la presión alta de los primeros 25 minutos o el estreno del francés Lhery, un extremo eléctrico y de mucha calidad que disputó toda la segunda parte.

Numancia Joel, Ian Olivera, Néstor, Gutiérrez, Alain, Cristian, Fermín, Hugo Matos, Neves, Dani García y Jony. Luego ingresaron Moustapha, Marcos, Danese, Miguel Ángel, Iván Niño, Angelo, Bonilla, De Frutos y Marco Beltrán. 1 - 0 UD Logroñés Álex Daza, Val, Cabetas, Larrea, Camacho, Marí, Urki, Otadui, Benítez, Manex, Febas. Luego ingresaron Taliby, Iñaki, Ugarte, Bobadilla, Lhery, Ocón, Cayetano, Markel, Muro y González. Gol: 1-0, m. 83, Miñana.

Árbitro: Gorka Mazo. Mostró amarilla a los locales Gutiérrez y Godson y al visitante Taliby

Incidencias: Partido amistoso disputado en Los Pajaritos de Soria.

El inicio de la UDL fue con intensidad. Con un bloque alto, los blanquirrojos asfixiaron la salida del balón del conjunto soriano, que en esos primeros minutos cometió muchos errores. Fallos que intentaron capitalizar Manex, Otadui o Febas, pero el portero del Numancia, Joel, desbarató todas esas primeras ocasiones claras para los de Unai Mendia.

El equipo capitalino va adquiriendo mecanismos y esa idea se trasladó al verde de Los Pajaritos, donde se convirtió en el protagonista de la primera media hora de juego. Val regresó al once –no jugaba desde el primer amistoso–; a su lado un descarado Larrea ayudó en la presión desde atrás mientras Cabetas resguardaba su espalda. La UDL metía en su campo a un Numancia perdido y el fútbol fluía para los blanquirrojos.

Sin embargo, el físico no iba a aguantar para siempre y la UDL se vio obligada a dar un paso hacia atrás. Subió sus líneas el conjunto rojillo y Álex Daza abortó dos ocasiones de Dani García, y Hugo Matos lanzaba un disparo al larguero. Con un tiro de Febas que despejó Joel y un lanzamiento de Larrea desviado se diluyó el primer tiempo.

En la segunda parte entraron otros once jugadores, entre ellos Yanis Lhery y el francés se mostró muy activo. Generó peligro por el extremo izquierdo, aunque la UDL había perdido frescura. De hecho, fue el Numancia el equipo que acaparó la mayor parte de las ocasiones claras por parte de Hugo Matos, Mustapha, Bonilla, que estrellaba el balón en el larguero, o el exblanquirrojo Jony, que con una acrobacia casi sorprende a Taliby.

Fue Miñana el que rompió el cero con un disparo lejano después de un rebote del portero a siete minutos del final. A partir de entonces, la UDL se volcó en busca del empate. Ya en el añadido, Ugarte cabeceó completamente solo un córner pero el balón salió muy centrado y Miguel Ángel lo atrapó para asegurar el triunfo al Numancia.