Urki presiona la salida del balón del Numancia @UDL
Fútbol | Segunda Federación

El desgaste físico penaliza a la UDL

El conjunto blanquirrojo, que pudo empatar en el añadido, encaja la primera derrota de la pretemporada ante un Numancia que fue de menos a más

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:16

La Unión Deportiva Logroñés encajó la primera derrota de la pretemporada. El Numancia derrotó al bloque blanquirrojo con un gol del canterano Miñana cuando ... restaban siete minutos de juego en un encuentro que comenzó siendo dominado por los de Unai Mendia, pero que acusaron el desgaste físico de la última semana, en la que jugaron tres encuentros en cinco días.

