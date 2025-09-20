LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Náxara lamentan uno de los goles de la UD Logroñés en el pasado partido en Las Gaunas. LOF

El Náxara busca su primer triunfo ante un engañoso Gernika

El conjunto blanquiazul vuelve a La Salera sin Toño bajo palos tras perder en el añadido contra la UD Logroñés

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:13

El Náxara regresa esta tarde a La Salera con la obligación de levantarse tras el duro golpe encajado en Las Gaunas. El tanto de Cabetas en el descuento privó a los blanquiazules de sumar un empate de prestigio ante la UDL, dejándoles con la miel en los labios y con la sanción de Toño, su portero titular, que vio la roja directa y no podrá estar bajo palos ni hoy ni la próxima semana ante el Sestao.

Lejos de caer en el lamento, el vestuario najerino ha mostrado capacidad de reacción con una gran semana de entrenamientos para revertir su situación. «La derrota fue dolorosa, sinceramente, pero no nos ha costado levantarnos de la misma. Nos hemos recuperado pronto, el equipo esta semana ha entrenado muy bien, igual de bien que lo venimos haciendo desde que empezó la temporada. Creo que es una rutina que hemos adquirido y la estamos manteniendo», explica su entrenador, Arturo Guerra.

La dinámica de trabajo y la confianza en el bloque son los argumentos que esgrime el técnico blanquiazul para mirar con optimismo la cita frente al Gernika. Tras el empate con el Ebro (1-1) y la derrota contra la UDL (2-1), el Náxara quiere refrendar las buenas sensaciones que se dejan en el campo con un marcador favorable.

Guerra, que cuenta con todos sus efectivos salvo el sancionado Toño, advierte de que el rival exigirá el máximo: «el Gernika es un equipo con bastante trayectoria en esta categoría y con jugadores de recorrido. Pese a que no ha ganado ninguno de sus dos partidos, estoy seguro de que vendrá a La Salera a hacernos un partido muy difícil y con la intención de puntuar».

El conjunto vizcaíno, colista tras sus derrotas ante Deportivo Aragón y Utebo, llega necesitado de puntos, pero esa condición no engaña al técnico najerino. «En esta categoría todos los equipos compiten todos los días, es una de sus dificultades. Los tenemos vistos y estudiados, pero el hincapié lo hago siempre en nosotros mismos», añade.

Con ese discurso, el Náxara encara una cita en la que espera transformar el esfuerzo y las sensaciones en su primera victoria de la temporada.

