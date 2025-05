Motivos para la esperanza

Empate con sabor agridulce para la SD Logroñés en Estepona (1-1), en el partido de ida de la primera ronda del 'play off' de ... ascenso a Primera Federación. Luces y sombras en un partido que a los puntos, si fuera un combate de boxeo, hubiera ganado la SD Logroñés. Pero que la mala puntería de los de Carlos Pouso evitó que cerraran la eliminatoria ya en tierras malagueñas. «El fútbol no se basa en las ocasiones, sino en el acierto», resumía el técnico blanquirrojo al final del partido.

Las Gaunas dictará sentencia. Este domingo, 18.00 horas, SDL yEstepona disputarán allí el partido de vuelta. Una ventaja para los riojanos: el empate al final de la prórroga les clasifica para la siguiente ronda por ser el equipo que finalizó la liga regular en mejor posición. No hay penaltis.

El partido del sábado en el Francisco Muñoz deja algunas conclusiones que hablan bien de la SD Logroñés y de sus opciones de superar la eliminatoria. Analizado fríamente, el número de ocasiones de uno y otro equipo refuerza la condición de favorito de los blanquirrojos. El Estepona jugaba en su casa, se puso por delante en el marcador en la primera ocasión clara que tenía y no fue capaz de hacer más. Ni para rematar el partido, primero, ni para volver a ponerse por delante, después del tanto de Rubio.

Sin embargo, los blanquirrojos avisaron en la primera parte con un buen disparo de Rubio que atrapó Liceras (m.10), un disparo centrado de Lazkano (m.15) y un mano a mano de Lamadrid que de nuevo el portero local (el mejor del Estepona el sábado) solventó con éxito. En la segunda parte, Pau remató a los pocos segundos de reanudarse el juego. Y el partido terminó con otra gran intervención de Liceras a disparo de Álvaro.

«El marcador no es que sea reflejo del juego, pero sí de materializar las ocasiones», sentenció Pouso en rueda de prensa.

Otro dato que se extrae del partido del sábado y que invita a tener fe en el equipo riojano es la capacidad de reacción. Hace una semana, en Utebo, en el último partido de la liga regular, los blanquirrojos encajaron el primer gol en el minuto 25 y el segundo en el 38. Los riojanos acusaron en exceso el primer tanto de Marín, perdieron el sitio, la confianza y mostraron su peor versión. Acabaron perdiendo el encuentro. Sin embargo, este sábado en Estepona, los de Pouso encajaron el primer gol nada más empezar la segunda mitad (Nacho Goma, m.48) pero demostraron capacidad de reacción. La SD Logroñés siguió con su idea de juego. «Este es un juego donde hay veces que el descontrol es el que gana. Y yo creo que, a lo mejor ellos, su idea de juego es más de control y tal vez la nuestra más de descontrol», reconocía el técnico de Lejona.

Primero fue Rubio a pase de Lazkano el que no pudo dirigir el balón a portería cuando estaba dentro del área. Luego el propio Rubio lograba el empate y minutos después ponía un taconazo que dejaba a Sergio Gil solo ante el portero, pero el balón se quedó atrás. En los minutos finales Álvaro estuvo a punto de marcar y Nacho Ruiz lo intentó también, en esta ocasión de cabeza.

Es el ADN de la SD Logroñés, es la forma de jugar que le ha llevado al 'play off' y Pouso no la va a cambiar: «Somos un equipo de combinar, no sabemos jugar a hostia limpia».

Punto negro

Quizá la pérdida de balones en la zona de creación sea el punto negro de la SD Logroñés en las últimas jornadas. Tanto en Utebo como en Estepona los goles rivales llegaron por ahí. Para el técnico blanquirrojo, sin embargo, esta circunstancia forma parte de la forma de entender el fútbol de su equipo y no tiene intención de cambiar:«Otras veces nos ha valido y hoy pues nos han robado un balón y nos han hecho una contra mortífera. Cuando lo haces tú dices que es un jugadón y cuando te lo hacen a ti es un fallo». «Es que en el 'play off' –prosigue Pouso– hay mucha gente que se vuelve loco y nosotros hemos llegado aquí haciendo algo determinado. Si juegas a sorprender, a lo mejor te sorprendes a ti mismo porque haces cosas que no habías hecho y la fastidias».

Otra de las claves de la cita del sábado fue la aportación del banquillo. Carlos Cura realizó los primeros cambios con el marcador a favor y, tras el gol de Rubio, intentó corregir con Mirapeix y Castillo. No le surtió efecto.

Pouso, por su parte, movió el árbol en busca del empate. Albizua saltó a la banda izquierda y Nacho Ruiz se marchó a la derecha (Lazkano abandonó el campo) y Sergio Gil saltó al campo por Castañeda (Lamadrid retrasó su ubicación).

Notó el equipo la movilidad y verticalidad de Gil y los cambios tuvieron incidencia en el juego: empate de Rubio. Luego Beñat suplió a un desfondado Lamadrid y Basurto dio descanso a Pau, que llevaba dos semanas sin jugar. Pouso ganó la batalla de los banquillos a Cura.