Miguel Marí afirma que la UDL irá «a muerte con la idea» que transmite Mendia
Julen Cabello
Martes, 12 de agosto 2025, 22:15
Nueva tanda de presentaciones en la Ciudad Deportiva de la UDLogroñés. Si el lunes se introducía a dos de los que opositan a pilares de ... la zaga, este martes fueron Miguel Marí y Carlos Benítez los que salieron a hablar con los periodistas en Valdegastea. Otra dupla que parece que serán imprescindibles para el esquema de la UDL si quiere optar al ascenso.
Algo que Marí conoce de primera mano, ya que ha ascendido en tres ocasiones diferentes. Por ello, el centrocampista que continuará bajo la tutela de los artífices del ascenso del Teruel, dejó claro lo que le hizo venir a Logroño. «La idea que transmite Unai (Mendia) gusta, sobre todo a los jugadores de buen pie, con la que vamos a ir a muerte y a ver hasta dónde podemos llegar», declaró el mediocentro.
Miguel Marí, que en Teruel fue lo más parecido a la prolongación del entrenador sobre el campo de juego, parece querer repetir este año ese mismo papel en tierras riojanas. «La temporada pasada fui una pieza importante para él. Creo que me lo gané en el día a día con trabajo y luego dándolo todo el fin de semana el rendimiento. Veremos a ver qué pasa este año», añadió.
Benítez es otro de los efectivos que parece encajar con la idea de Mendia como anillo al dedo. El de Catarroja se mostraba fascinado con el proyecto propuesto: «El año pasado, desde que vi la eliminatoria contra el Teruel, vi cómo jugaba ese equipo y era una pasada. Desde el primer momento que supe del interés de Unai quise venir. Los jugadores que han traído y las ideas son increíbles, es un gusto», explicó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.