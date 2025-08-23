La UD Logroñés repite ante Osasuna B rival de Primera Federación

La primera plantilla de la UD Logroñés pone hoy fin a una intensa semana con un amistoso vespertino. Los blanquirrojos viajan a Mendigorría para ... enfrentarse (19.00 horas) al Osasuna B. Otra importante piedra de toque para los de Unai Mendia y es que los navarros juegan en Primera Federación y calibrarán la consistencia de los blanquirrojos.

La UD Logroñés ya se midió a un equipo de Primera Federación esta misma semana, el miércoles, en la ciudad deportiva de Valdesgastea. Fue el Barakaldo (2-1), aunque el partido duró 20 minutos menos por acuerdo de ambos clubes para salvaguardar a dos plantillas con varios jugadores entre algodones.

Lo cierto es que poco a poco se vislumbra en el horizonte el primer fin de semana de septiembre, que será cuando arranque la competición en Segunda Federación.

Uno de los grandes alicientes de esta tarde es ver si Unai Mendia le da los primeros minutos de juego de esta pretemporada a Andrei Lupu. El delantero rumano afincado en Logroño renovó por la UD Logroñés el pasado jueves y ayer viernes ya se entrenó con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva. Un día más en la oficina para el delantero que conoce perfectamente las instalaciones después de jugar la pasada campaña en el club.

La imagen que ofreció la UD Logroñés el pasado miércoles ante el Barakaldo fue buena. Funcionó el boca a boca entre los aficionados que no pudieron presenciar el partido en directo y ya se habla de brotes verdes en el equipo. Hay ganas entre los seguidores y en la propia entidad de invertir la mala dinámica de los últimos años

Se espera que esta tarde haya un buen número de aficionados blanquirrojos en las gradas del Pontarrón, que así se llama el campo de fútbol de Mendigorría.