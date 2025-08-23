LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Andrei Lupu ya se entrenó ayer con sus nuevos compañeros. UD LOGROÑÉS

Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés repite ante Osasuna B rival de Primera Federación

Tras vencer el miércoles al Barakaldo, los de Mendia cierran la semana en Mendigorría frente al filial rojillo

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:39

La primera plantilla de la UD Logroñés pone hoy fin a una intensa semana con un amistoso vespertino. Los blanquirrojos viajan a Mendigorría para ... enfrentarse (19.00 horas) al Osasuna B. Otra importante piedra de toque para los de Unai Mendia y es que los navarros juegan en Primera Federación y calibrarán la consistencia de los blanquirrojos.

