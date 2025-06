La UD Logroñés parte de cero una vez más

José Martínez Glera Logroño Domingo, 1 de junio 2025, 11:55 Comenta Compartir

La primeras decisiones de Quique García no han pasado desapercibidas. Se esperaba una renovación profunda, casi total, en la plantilla y así ha sido. Dieciséis ... jugadores, que pueden ser diecinueve si los tres que cuenta con oferta de renovación no aceptan. Se esperaba una apuesta por la cantera y así es, a tenor de las propuestas a Daza y Bonilla, este último con muchos menos minutos que el primero. Pero no esperaba que la entidad obviase la figura de Kike Royo, logroñés, sobre todo uno de los mejores porteros de la categoría y dispuesto a seguir, pero con quien nadie del club, según desveló el mismo, se ha puesto en contacto no ya para ofrecerle un nuevo contrato, sino para decirle que no cuenta con él. Error mayúsculo en las formas con un jugador de casa. El fondo queda para la entidad y el jugador.

«Estoy muy contento, aterrizando todavía, pero en lo poco que llevo aquí el recibimiento del club y de la gente ha sido extraordinario. A partir de hoy y de mañana empezamos a edificar este nuevo proyecto», explicaba Quique García el pasado 22 de mayo, día en el que ofreció su primera rueda de prensa como director deportivo de la UD Logroñés. Apenas ha necesitado una semana para marcar el rumbo y establecer el primer filtro de la próxima plantilla. Renovación profunda. De hecho, solo dos jugadores tienen contrato en vigor, caso de Pablo Bobadilla y Andoni Ugarte -que no significa que vayan a seguir- y a tres se les ha ofrecido la renovación -Álex Daza, Iñaki Sáenz y Curro Bonilla-. El resto no entra en los planes de García y del nuevo preparador, sea Unai Mendia u otro-. En su tercera temporada en la categoría, pero con otras personas al frente de la parcela deportiva, la UD Logroñés repite el esquema del pasado verano. Tras la derrota ante el Marbella y el adiós al ascenso, solo seis jugadores continuaron: Kike Royo, Álex Daza, Yasin Iribarren, Imanol Sarriegi, Jon Madrazo e Iñaki Sáenz. En ésta, si los tres futbolistas que aceptan la propuesta serán cinco, es decir, la UD Logroñés construye un proyecto desde cero una vez más, el tercero consecutivo si se tiene en cuenta el que se inició con Diego Martínez tras el descenso de Primera Federación. Ruptura absoluta. Y el reto siempre es el mismo desde el 2009, ascender. Ausencia notable En siete días, Quique García ha recopilado los datos suficientes para ordenar ideas y ofrecer un avance. No ha necesitado este tiempo para saber que es necesario blindar a la generación del 2006 - todos los jugadores firman la etapa completa de esa edad y luego se les puede retener un año-. Ahora bien, en su lista llama la atención la ausencia de un nombre, la de Kike Royo, portero que hace dos años inicio su segunda etapa en la UD Logroñés, pero que este año se vio sacudido, como otros veteranos, por las guerras internas en el seno de la entidad. Royo no seguirá. Con él, y así lo dijo públicamente el viernes en Onda Cero, no se ha puesto en contacto nadie del club para decirle, simplemente, que no cuenta con él. La apuesta es Álex Daza, formado en la cantera y que esta campaña deja de ser sub'23. Sí que han hablado con su representante. ¿Dinero? Para el portero no era un problema renegociar. Simplemente, nadie le ha llamado. Al menos hasta el viernes. Y el sonido de escuchar a un jugador local con la voz entrecortada y llorando por el momento que le ha tocado vivir ya ha levantado críticas externas e incluso discrepancias internas. Sobre todo por las formas. No es la mejor manera de comenzar un nuevo proyecto. Y, además, en la entidad no piensan compaginar portero sénior y sub'23, sino firmar a un segundo cancerbero sénior e incorporar a un tercero desde el filial. En esa lista hay otros tres nombres: Iván Garrido, Pol Arnau y Riki de Moraes. Ninguno de los tres ha aceptado la propuesta de renovación a pesar de verse premiados, en alguno de los casos, con disfrutar de muchos minutos pese a que en el club sabían desde diciembre que ya tenían un acuerdo con otro club. «Estoy bastante acostumbrado a este mercado», dijo también el 22 de mayo. Y el mercado será, como se presumía, intenso y extenso. Semana clave para el futuro de Unai Mendia Este domingo se completan los ascensos a Primera Federación. Cinco con diez aspirantes. Uno de ellos es el Teruel que dirige Unai Mendia y máximo favorito a entrenar a la UD Logroñés a partir del 1 de junio. Ahora bien, el pasado verano Aitor Calle era la primera opción y acabó llegando Miguel Flaño. «¿Unai Mendia? Es un gran entrenador», afirmó en varias ocasiones Quique García el pasado 22 de mayo. La cuestión es que hará el preparador a partir de este domingo, sobre todo si asciende a Primera Federación con el Teruel, categoría mucho más apetecible que Segunda. Unai Mendia, formado en el fútbol vasco, triunfa en su primera experiencia en solitario después de haber trabajado a las órdenes de Andoni Iraola en el Mirandés y en el Rayo Vallecano. En Teruel firma una temporada ascendente. Le costó entender al equipo sus ideas, pero se segunda vuelta ha sido muy notable y fundamental en su momento actual, de jugarse el ascenso contra el Numancia.

