La UD Logroñés ficha al delantero andorrano Berto Rosas
Logroño
Domingo, 10 de agosto 2025, 22:57
Berto Rosas será presentado en las próximas horas como jugador de la UD Logroñés. Este domingo, el delantero nacido en Andorra La Vella (18-8- ... 2002), presenció el encuentro del bloque blanquirrojo en el Luis de la Fuente de Haro, partido que ganó el equipo de Unai Mendia por 0-4.
El ariete llega a la capital riojana después de haber jugado en el Atlético Baleares en calidad de cedido por el Andorra, donde anotó tres goles en catorce partidos. Antes de eso, Rosas defendió la camiseta del Betis Deportivo (2 goles), el Utebo (once tantos en 17 choques) y el Atlético Monzón, donde marcó 16 dianas.
