LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El seleccionador Luis de la Fuente entregó al capitán blanquirrojo Iñaki el trofeo que lleva su nombre. Sonia Tercero
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés ficha al delantero andorrano Berto Rosas

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:57

Berto Rosas será presentado en las próximas horas como jugador de la UD Logroñés. Este domingo, el delantero nacido en Andorra La Vella (18-8- ... 2002), presenció el encuentro del bloque blanquirrojo en el Luis de la Fuente de Haro, partido que ganó el equipo de Unai Mendia por 0-4.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  3. 3

    Los caminos del agua y de la piedra
  4. 4 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  5. 5

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  6. 6

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  7. 7 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño
  8. 8 Otra campaña que será crítica para el viticultor
  9. 9

    El Ciudad de Logroño ilusiona en el primer amistoso estival
  10. 10 La misa vuelve al San Lorenzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UD Logroñés ficha al delantero andorrano Berto Rosas

La UD Logroñés ficha al delantero andorrano Berto Rosas