La SD Logroñés busca recuperar las buenas sensaciones en Santo Domingo

El estreno de la Sociedad Deportiva Logroñés en esta pretemporada no fue el esperado. El conjunto blanquirrojo perdió por 1-2 ante el Alfaro ... en Varea. Lo de menos fue el resultado. De hecho, el conjunto capitalino no hizo un mal partido contra los riojabajeños, pero cometió dos errores que le costaron en partido.

Solo fue una prueba, la primera, en la preparación de los de Adrián Cantabrana pero, cuando comience la liga a primeros de septiembre, esos fallos costarán tres puntos en una categoría como la Segunda Federación en la que los goles valen oro. El Alfaro, que viene de una gran campaña en la que sacó mucho rédito a sus goles, también lo sabe y el pasado fin de semana supo castigar a su rival.

Hoy tiene la SD Logroñés una nueva oportunidad de mejorar en El Rollo. Los blanquirrojos se miden esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en el terreno de juego calceatense al Eibar B, otro de los equipos punteros en el grupo de los riojanos el pasado año. Otra piedra de toque por tanto para los de un Cantabrana que no se mostró preocupado tras caer en el Ángel Aguado y que sacó, pese a todo, muchas conclusiones positivas, como la buena actuación de los jugadores jóvenes que están trabajando con la primera plantilla capitalina.

El equipo blanquirrojo acaba de iniciar otra semana de trabajo en el que los entrenamientos están enfocados en la mejora continua, el trabajo táctico y la cohesión del grupo. Hoy toca plasmar ese trabajo ante el Eibar B.