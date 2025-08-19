José Val e Iker Otadui, compañeros de piso, de equipo y de objetivos

Julen Cabello Martes, 19 de agosto 2025, 08:02 Comenta Compartir

Nueva semana y nueva tanda de presentaciones de la UD Logroñés. Ayer le tocó el turno a José Val y a Iker Otadui, dos jóvenes jugadores que vivirán su primera experiencia fuera de casa ya que ambos han desarrollado sus carreras en Aragón, José Val, y en País Vasco, Otadui. En principio, esta situación podría parecer algo intimidante. Pero a las dos incorporaciones de la UD Logroñés no parece afectarles mucho, ya que ambos se mostraron con una sonrisa y un sintonía especial durante la comparecencia. Quizás en parte, porque además de ser compañeros de vestuario, ambos son compañeros de piso y están viviendo un proceso de adaptación «fácil». Otadui, que vivirá su primera temporada lejos de Zubieta, fue el primero en hablar, y mostró su ilusión por el proyecto. «Llevaba muchos años en la Real Sociedad, y sentía que tenía que dar el paso, ya que tenía ganas de vivir nuevas experiencias. Y la UD Logroñés era el club perfecto para ello».

El futbolista vasco está siendo uno de los hombres más utilizados por Mendia en esta pretemporada blanquirroja. Y gran culpa de ello es su polivalencia, que le hace ser una opción tanto en banda como en la mediapunta. «Me da igual dónde jugar, soy polivalente, aunque me gusta actuar como mediapunta», aseguró el guipuzcoano.

Así como Otadui, José Val comparte también ese rasgo diferencial que buscan todos los entrenadores, la polivalencia. «Soy un lateral derecho, pero el año pasado también pude jugar mucho de 8 y también de 6, la verdad que todas las posiciones del medio campo me gustan», comentó. «Mi etapa de juvenil –prosigue– la jugué toda de pivote defensivo. Y luego puedo actuar tanto de lateral izquierdo como de central si hay algún inconveniente».

Competencia

Aunque jugar, ya sea de lateral como de mediocentro, este año no va a ser barato dada la profundidad de la plantilla de la UD Logroñés, cosa que Val afronta con ganas. «La competencia que va a haber este año va a ser máxima, y por eso también estoy aquí, quiero estar en un proyecto ambicioso, que creo que va a ser incluso mejor con los compañeros que van a venir. Tengo muchas ganas de que esto empiece ya», aseguró.

Hoy, será el turno de otros dos fichajes de la UD Logroñés. Joel Febas, una de las referencias ofensivas del Teruel, y Urki Txoperena, mediapunta llegado desde Barakaldo, equipo contra el que se verá las caras mañana, en el primer encuentro de la pretemporada en el que el conjunto de Unai Mendia se enfrenta a un equipo de categoría superior.