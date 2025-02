Joao Dias, encantado de estar en la UD Logroñés

José Martínez Glera Logroño Jueves, 6 de febrero 2025, 14:05 Comenta Compartir

«Estoy encantado de estar aquí». Fueron las primeras palabras de Joao Dias, último jugador en sumarse a al disciplina de la UD Logroñés. De hecho, la de hoy es su segunda jornada en Valdegastea, aunque tiene muy claro el club al que llega. «La oportunidad es muy buena. Primero, porque es una entidad muy grande y segundo porque tiene unos objetivos que son muy importantes para mí y que no son otros que ganar todos los partidos. Si lo logramos, cumpliremos esos objetivos», apuntillo.

Dias aseguró que está en buenas condiciones físicas. «A disposición del entrenador», aseveró en presencia de Carlos Lasheras, director deportivo, y Juanjo Guerreros, vicepresidente. Así, y si su entrenador los considera oportuno, podrá debutar este mismo domingo frente al Izarra.

Dias deja atrás su etapa en el Arenteiro. Apenas ha jugado allí medio año y poco, si bien ha explicado porque sus números son tan discretos. «Comencé jugando, pero me sancionaron y el equipo comenzó a ganar. Luego estuve mes y medio parado por una lesión», detalló. Y así fue. Disputó seis partidos, los cuatro primeros en el once inicial.

Estos dos entrenamientos que ha vivido, y lo que le han transmitido, le permite indicar que Sergio Rodriguez es un entrenador con una ideas que le parecen «muy buenas» porque quiere que el equipo «tenga protagonismo con el balón». Y estos dos días también ha sido suficientes para saber de lo que pide de Las Gaunas. «Sé que es una afición exigente. Eso es bueno porque aquí todos queremos ganar. Estamos en un grupo fuerte pero tenemos condiciones para vencer», añadió.

Una buena oportunidad

A su lado, dos de los responsables del club. Lasheras calificó el fichaje de Dias de «oportunidad» dentro de un mercado «con muchos movimientos el último día» y «variable». La gente quiere movimiento pero espera hasta última hora», señaló.

Lasheras, pendiente de la lesión de Imanol Sarriegi durante el entrenamiento, dibujó un mercado difícil, algo muy propio de este mes de enero, y admitió que hay jugadores que no se han querido sumar al proyecto por el «entorno» o porque tenían ofertas mejores. «Hemos tenidos situaciones que no hemos podido afrontar por la competencia que hay. Hay futbolistas que no quieren venir porque prefieren otras opciones», explicó antes de centrarse en el entorno, palabra de muchos significados. «Hay jugadores que no quieren esta exigencia», indicó acerca de objetivos y también del ambiente que roda ahora mismo al equipo, que no es el idóneo para alcanzar las metas señaladas.