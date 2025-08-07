David Sánchez evita marcar objetivos y se centra en el trabajo del día a día

Semana de presentaciones en el fútbol riojano. Este jueves cogió el testigo de la UD Logroñés su vecino, la SD Logroñés. En este ... caso los jugadores presentados fueron David Sánchez, y David San Martín . El primero en hablar fue Sánchez, jugador que llega desde el Calahorra, que vivirá su cuarto año consecutivo en el grupo II de Segunda Federación, en este caso a las órdenes de Adrián Cantabrana.

En estas primeras semanas de entrenamiento Sánchez dice sentirse «ilusionado» respecto a la nueva etapa. Su fichaje, admite, fue sencillo. «El club confió en mí, pese a que el año pasado fue complicado. Al acabar la temporada Iván Martínez Prieto se puso en contacto conmigo y, desde el principio, el club sabía que yo tenía muchas ganas de estar aquí», explicó. Respecto al objetivo de la SD Logroñés durante esta temporada, Sánchez prefirió ser cauto. «Es un proyecto muy realista de trabajo diario en el que hay que darle mucho valor a los entrenamientos y a lo que es el grupo. Vamos sin objetivos marcados, simplemente se trata de trabajar cada día para ser mejor», añadió.

Sánchez también habló del grupo, que une a bastantes jugadores jóvenes y ciertos veteranos. El madrileño destacó esa unión. «Hay una sinergia muy buena. Tanto los jóvenes, que se preocupan en aprender de la gente con más recorrido, como los veteranos, que tratan de aconsejarles y ayudarles», desveló.

Después fue el turno del otro David, San Martín, que a sus 18 años da el salto de Regional Preferente a Segunda Federación. «Estoy muy contento de que el club haya confiado en mí. Voy a aprovechar al máximo esta oportunidad», advirtió.

Pese a ser su primer año en la categoría, el delantero calagurritano afronta el reto sin ningún temor. «Tengo claro que soy de esos jugadores que no da un balón por perdido y que siente los colores, así que voy a luchar todo lo que pueda», concluyó.