Continuidad pese a la novedad

Continuidad parece la palabra. Es la que repitieron en sus primeras intervenciones Iván Martínez Prieto (Avilés, 1992 y Adrián Cantabrana (Baños de Rioja, 1997). Lo ... hizo el director deportivo de la Sociedad Deportiva Logroñés al presentar y explicar por qué la entidad blanquirroja había optado por darle la oportunidad al joven técnico de tomar el relevo de Carlos Pouso, con el que fue preparador físico y segundo entrenador. «Adrián es un entrenador al que conozco bien. Joven, preparado, con conocimientos y listo para afrontar el reto que nos espera esta temporada. Adrián ha crecido de la mano de Carlos Pouso estas dos últimas temporadas, tanto en Calahorra como aquí, como segundo entrenador», valoraba Martínez Prieto, que añadía que «es un entrenador que ha adquirido esa experiencia en la categoría y ese conocimiento, sobre todo del Grupo II, que conoce perfectamente». «Con esta decisión también buscamos esa línea continuista de juego, de lo que hemos podido ver esta temporada. Y también ese hambre, ese ímpetu, esa ambición y ese sentimiento de pertenencia que creemos que Adrián representa perfectamente», destacó el máximo responsable del área deportiva de la SDL en la rueda de prensa en la sede del club antes de cederle la palabra. Continuidad.

Las primeras palabras de Cantabrana al mando del equipo de Segunda FEB fueron de agradecimiento: «Quería agradecer a todo el mundo que ha dado lugar a que esto sea posible. En primer lugar, a la directiva, que al final son los que han confiado en que yo esté aquí. A Iván, a Eduardo (Guerra, presidente de la entidad), al cuerpo técnico, tanto saliente como entrante, que también han confiado en mí, que me dan este lugar, esa continuidad, poder estar aquí, poder seguir». Más continuidad.

«También quiero agradecer a los jugadores -prosiguió-, pues al final me han dado la opción de tener esta oportunidad. Y quería acordarme de ellos, agradecerles y tenerles en la mente. Y, por supuesto, a Carlos Pauso, que ha sido quien más ha creído, más ha estado ahí, al pie del cañón, después de que decidiese no continuar y dar un un pasito a un lado. Tengo que agradecerle, porque al final estos dos años con él y que haya creído tanto en mí y me haya dado tanto es importante. Y, por último, también quiero agradecer a la afición. que es un pilar fundamental del Logroñés. Cómo nos han inculcado a la gente que somos de aquí, que somos de La Rioja, y nos ha hecho ver todo lo que es el Logroñés. Es algo que quiero en este caso, dar continuidad, darle mucho valor y quiero que tengamos ese sentimiento de pertenencia hacia lo que significa el club y el Logroñés. Es muy importante».

Cantabrana quiso también «transmitir esta ilusión por el proyecto. Me parece un proyecto superilusionante, donde, obviamente, los mimbres o esa continuidad que queremos transmitir viene dada del hambre que debemos tener, de esa ilusión, de esas ganas de trabajar en el día a día. No solo por mi parte, y la del cuerpo técnico. Todos los que rodeemos al equipo tenemos que ser gente con hambre, con ganas, con ilusión. Y esa es la primera piedra que queremos poner».

- ¿Qué ha supuesto en su carrera como entrenador la figura de Iván Martínez Prieto para dar este paso de entrenador?

- Para mí Iván es una persona, en primer lugar, muy cualificada, preparada, no porque esté aquí, no porque sea quien decide o quien me da esta oportunidad. Lo conozco de sobra de los años de León, los equipos que ha hecho, cómo ha trabajado, cómo lleva el día a día y, para mí, esté yo aquí o no hubiera estado, no tendría dudas de que sería una clave para confeccionar esta nueva plantilla.

- ¿Cómo se forja esta oportunidad?

- Es una decisión que con el devenir de la temporada se ha ido forjando. Carlos hace meses transmite esa decisión de no seguir y pues él siempre me ha apoyado, ha confiado en mí, como decía, y me ha visto preparado para dar ese paso adelante. Obviamente, con el final de la temporada nos sentamos, habló Iván conmigo, habló Eduardo conmigo y se rubricó todo. Antes de ello, simplemente se iba viendo el día a día y se iba viendo que ese paso se podía dar. Pero ha sido al final, esta semana pasada, después del partido de Estepona, cuando se ha dado todo.

- ¿Qué tipo de plantilla quieres preparar para este nuevo proyecto de la Sociedad Deportiva Logroñés?

Busco una plantilla, en primer lugar, que tenga hambre, que tenga ganas, que tenga ilusión, como la tengo yo, como la tiene todo el club. Esa ilusión, esa hambre, esas ganas que tenemos de volver a empezar una temporada nueva es lo que le vamos a pedir a los jugadores. A partir de ahí, por supuesto, queremos gente que quiera venir a Las Gaunas, gente que quiera venir a un estadio y a un campo tan importante como este, a jugar, a jugar bien, a que seamos un equipo identificable, que seamos reconocibles domingo tras domingo y que podamos transmitirlo desde la jornada 1 hasta la última jornada.

- Está claro que la palabra es continuidad. Pero es complicado, después de la temporada que se ha hecho, dar continuidad a la plantilla.

- Iván es el que más puede responder a ello. Sí que al final, lógicamente, los jugadores han hecho muy buena temporada, pero se intentará que sigan en la medida de lo posible.

- ¿Cómo es la construcción de plantillas? ¿Juntos? ¿Es más labor de la dirección deportiva?

- Hemos trabajado desde el día 1 juntos para hablar de qué perfil de plantilla queremos, qué perfil de jugadores, hacia dónde queremos ir. Siempre de manera conjunta. Entendemos que tiene que ser así.

- ¿Qué objetivo se plantea de cara a la próxima temporada? ¿Volver a 'play off'?

- Ojalá, sería bonito. Debemos tener los pies en la tierra. Acabamos de empezar, acabamos de dar comienzo, el pistoletazo de salida a lo que es esta temporada. Y creo que ponernos un objetivo para el 4 o 5 de mayo del 2026 a día de hoy me parece una locura. Ya hemos visto este año, al final, los que tenían objetivos muy altos igual luego no han estado. Equipos que no pensábamos que iban a estar han acabado ascendiendo... Creo que sería una locura estar pensando ahora en eso. Debemos tener un poco de tranquilidad, pies en el suelo y, a partir de ahí, iremos viendo con el paso de las jornadas dónde podemos estar.

- Se prevé un grupo potente.

- Es un grupo que va a ser difícil, es un grupo complicado con un nivel de competencia y de competitividad que creo que va a subir. Al final, Real Unión, Amorebieta, Sestao, son equipos que han bajado, más los que continúan en el grupo... El grupo va a tener un nivel de competitividad y de nombres que muy alto.

¿Qué matices va a darle al equipo sobre la propuesta de Carlos Pouso y lo que va a ir aportando al equipo?

- Como es lógico, cada uno tenemos nuestra idea. Sí que tengo claro que quiero que sea un equipo con mucha hambre de gol, con la portería entre ceja y ceja, con la idea de ir siempre hacia adelante, de siempre tener esa mentalidad de atacar. Y tenemos que ser un grupo, un equipo muy compacto, sólido, que nos adaptemos. Todos sabemos que Las Gaunas es un campo espectacular, pero hay que ir a jugar contra el Gernika, hay que ir a jugar contra el Barbastro, hay que ir a jugar a La Salera, a campos que necesitan de otros matices, de adaptación, de otras condiciones, y tenemos que dar respuesta a todos ellos.