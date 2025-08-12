Cantabrana sabe que tiene trabajo por delante

Pasada la resaca del primer encuentro disputado por la SD Logroñés, el conjunto de Adrián Cantabrana volvía este lunes a los entrenamientos consciente de ... que tiene trabajo por delante. Algo que no alarmó al técnico riojano: «Para eso son los primeros partidos, tenemos que ir afianzando todos los conceptos que queremos trabajar y aquellas cosas que vemos que necesitamos mejorar. Lo que nos importa es lo que transmitimos y lo que generamos y, a partir de ahí, veremos cómo vamos progresando en la pretemporada», explicó Cantabrana.

El equipo societario tuvo momentos realmente buenos, pero la certeza es que dos errores puntuales le condenaron a la derrota. «El primer fallo viene de un gol de falta directa precedido de una pérdida en la frontal de área. Ya nos da indicativos de cosas en las que tenemos que ir poniendo el foco. Y, el segundo, es una situación de córner a la que tenemos que seguir metiéndole trabajo y horas y, por supuesto, el paso de las semanas nos dará más poso en ello», aseveró.

Todavía le queda mucho por recorrer al conjunto blanquirrojo que aún sigue confeccionando su plantilla. Prueba de ello, fueron jugadores como Daniel Santafé o Jorge Arechavaleta que a día de hoy no han firmado con ningún club y permanecen libres, aunque Cantabrana no dio pistas sobre su futuro: «Son jugadores que conocemos mucho, que vienen de una lesión que les han apartado del terreno de juego. Por eso queremos verles, ya que a ellos también les viene bien para trabajar, entonces iremos decidiendo con ellos», confirmó.

Aunque, si hay algo que destacar fue el buen papel de los jóvenes. «Tanto a Khitthi como a Iván, les puede costar un poquito ese salto pero están demostrando que están al nivel de la categoría, pero estoy seguro de que van a seguir creciendo. Al igual del resto del equipo, que vamos a seguir creciendo hasta llegar al día uno», resumió Cantabrana.

Nueva camiseta de la SDL

El equipo blanquirrojo ya tiene nueva piel para esta temporada. La SDL vestirá una camiseta inspirada en el diseño que lució el Club Deportivo Logroñés de la temporada 1995-96 «en aquella histórica temporada que culminó con el ascenso en Toledo», explicó el club. La camiseta cuenta con las clásicas franjas blanquirrojas con detalles como la Cruz de San Andrés de la bandera de Logroño, la etiqueta con el escudo del extinto CD Logroñés, con los años de vida del club, o la bandera de La Rioja en la parte trasera, debajo del cuello, de la temporada 2025-26.