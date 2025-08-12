LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sergio Gil posa con la nueva elástica de la blanquirroja. SDL

Fútbol | SD Logroñés

Cantabrana sabe que tiene trabajo por delante

La SD Logroñés evidencia algunos errores propios de la pretemporada en su primer amistoso de verano

Julen Cabello

Martes, 12 de agosto 2025, 07:51

Pasada la resaca del primer encuentro disputado por la SD Logroñés, el conjunto de Adrián Cantabrana volvía este lunes a los entrenamientos consciente de ... que tiene trabajo por delante. Algo que no alarmó al técnico riojano: «Para eso son los primeros partidos, tenemos que ir afianzando todos los conceptos que queremos trabajar y aquellas cosas que vemos que necesitamos mejorar. Lo que nos importa es lo que transmitimos y lo que generamos y, a partir de ahí, veremos cómo vamos progresando en la pretemporada», explicó Cantabrana.

