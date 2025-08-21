LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Andrei Lupu, en un partido de la pasada campaña. Sonia Tercero
Fútbol | Segunda Federación

Andrei Lupu continuará una temporada más en la UD Logroñés

El club blanquirrojo anunció este jueves por la tarde la renovación del delantero rumano criado en la capital riojana

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:18

Andrei Lupu continuará una temporada más en la UD Logroñés. El club anunció a última hora de este jueves el acuerdo entre futbolista y entidad ... para que Lupu prolongue su estancia en el equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

