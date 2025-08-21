Andrei Lupu continuará una temporada más en la UD Logroñés. El club anunció a última hora de este jueves el acuerdo entre futbolista y entidad ... para que Lupu prolongue su estancia en el equipo.

Ya anunció Quique García hace unos días que tenía negociaciones avanzadas con algunos futbolistas y que no habría que esperar hasta la última hora del última día del mercado de fichajes para conocer sus nombres.

Y lo cierto es que este jueves causó cierta sorpresa la renovación del delantero rumano, un acuerdo que ha tardado en llegar.

El fichaje de Lupu despertó muchas expectativas la temporada pasada. Se esperaba mucho del delantero afincado en La Rioja (jugó en las categorías inferiores del Villegas) tras su paso por Tarragona y Numancia.

Andrei Lupu disputó 30 partidos con la UD Logroñés de la pasada campaña, en los que fue capaz de anotar 11 goles.

Lo cierto es que no fue una temporada fácil para el delantero blanquirrojo, que se vio arrastrado por la mala temporada del equipo. Además, Lupu sufrió una lesión que cortó su progresión inicial y le tuvo en el dique seco. Curiosamente, se lesionó en el derbi regional disputado en Anguiano y que, tras la derrota blanquirroja, precipitó la salida de Miguel Flaño y dio inicio a un sainete en la titularidad del banquillo de la UD Logroñés.

Animación

El fichaje/renovación de Lupu anima la actualidad de un equipo que está viviendo unas semanas de efervescencia. La buena imagen del equipo en el duelo ante el Barakaldo, con un gran ambiente en la ciudad deportiva de Valdegastea, ha despertado la ilusión en aficionados que todavía permanecían escépticos tras la desilusión de la pasada temporada.