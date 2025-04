La UD Logroñés pide a gritos el final de temporada

José Martínez Glera Logroño Domingo, 13 de abril 2025, 18:37 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

Derrota. La séptima, la quinta consecutiva lejos de Las Gaunas. El Barbastro ha vuelto evidenciar las carencias de este equipo, de este proyecto de los ... dos últimos años, ligado a la categoría. ¿Pudo ganar la UDL? Sí. ¿Pudo perder? También. De hecho ha perdido. Adiós matemático al 'play off'. Este equipo ha llegado a un punto en el que da igual el titular del banquillo. Su problema es más profundo. Piensa en la Copa para tener un discurso sobre el que apoyarse aunque no tape el fiasco. Su debilidad en las áreas es notable, como en todo este ejercicio. Una acción a balón parado le ha sepultado. Quizá ya comience a ser más importante la próxima campaña que el próximo partido. O quizá no. La UD Logroñés pide a gritos que acabe la temporada, aunque si no cambia nada...

Barbastro Víctor, Gastón (Hugo, 48), Arroyo, Santigosa, Ian, Sito, Javito, Albín, Eder (Guille Alonso, 70), Ander (Binke, 87) y Sola 1 - 0 UD Logroñés Royo, Beñat, Monreal, Bobadilla, Mateo, Madrazo, Caballero, Gualda (Iñaki, 67), Facchin (Agüero, 58), Barrero (Garrido, 67)y Lupu (Riki, 81) Árbitro: Mazo Maruri. Amonestó a los locales Gastón y Javito y a los blanquirojos Bobadilla y Caballero.

Goles: 1-, m. 90. Binke.

Incidencias: Municipal de Barbastro. Trigésimo primera jornada de liga. Los partidos importantes suelen ofrecer equipos muy motivados y equipos que no llegan a conectarse al encuentro. Es dífícil saber en qué perfil encaja esta UD Logroñés anodina, reflejo de un final de temporada sin objetivo, porque la Copa no alcanza ese rango con mayúsculas, y que, precisamente ella misma lo ha provocado. Carlos Lasheras daba más relieve al encuentro en la previa que sus jugadores sobre el césped. El Barbastro entendió el estado de ánimo del adversario, aunque tampoco el suyo es el mejor. Con Beñat en el lateral derecho, por detrás de Madrazo, y Facchin por delante de Mateo en la izquierda, Lasheras apostó por Gualda como arquitecto, junto a Caballero. Aún no tienen el título. Aun así, y a pesar de comenzar asumiendo la posesión, la UD Logroñés se perdía en el intento. Sin claridad de ideas para crear, sin profundidad por bandas y sin instinto en ambas áreas. Royo se anticipó a Sola, que ganó la espalda a la zaga, en el mano a mano pocos minutos antes de que evitase el gol de Ander, que no pudo superarle con su testarazo centrado. Jugada con origen en un error de Beñat en la salida de balón, para variar. El propio Ander pudo adelantar a los oscenses poco después, tras otra jugada por la izquierda del ataque local, pero mandó el balón lejos de los tres palos. En el momento que el Barbastro elevaba el ritmo en las cercanías del área riojana, la UDL sufría. Nada nuevo, como tampoco es su debilidad en el área rival. El colegiado evitó una acción de gol de Lupu en posición más que dudosa de fuera de juego, pero pitó. Poco después, el rumano tuvo el gol en sus botas, solo dentro del área. Cuando viene el cuero al punto de penalti hay que buscar el ángulo, no controlar, pensar y buscar un mejor escenario porque el rival acaba por impedirlo. Nada nuevo tampoco. En un escenario pobre la UD Logroñés no salía de su mediocridad y el Barbastro vivía en la impotencia. Barrero lo intentó también a balón parado, pero Víctor mandó el balón a saque de esquina. Faltaba fútbol, mucho fútbol. Otra oportunidad marrada Si Royo era el protagonista en área propia, Andrei Lupu lo era en la visitante porque a la dos de la primera mitad, sobre todo la segunda, añadió una más en el inicio de la segunda mitad y después de que todos se recompusiera del susto que protagonizó Iñigo Gastón tras un choque de cabezas con Facchin. Volviendo a Lupu, llegó con ventaja al mano a mano con Víctor peor quiso pulir una vez más el remate, volvió a dormirse y Ian se cruzó y despejó el cuero. Para desesperarse. Lasheras comenzó a buscar alternativas. Primero dio entrada a Agüero y después a Garrido e Iñaki. Logró que se animara, sin embargo, el Barbastro, que pudo adelantarse merced a Ander, pero éste se topó una vez más con Royo. El consumo de minutos era el que daba mayor emoción al partido. Los argumentos futbolísticos eran escasos. Solo un error grosero o la necesidad mal entendida podían cambiar el escenario y tampoco ambos contendientes se sentían desbordados por su propia ambición. Podían estar jugando varias horas más sin que el marcador se hubiese movido. Y eso que Albín pudo moverlo a falta de nueve minutos, pero Monreal se cruzó y despejó el balón. A la desesperada o buscando la heroica. Riki se sumó a un duelo que, a pesar del empate, acababa sin sus dos delanteros. Barrero y Lupu. La dupla la completaban Madrazo y Riki, fruto de una idea concreta, fruto de una plantilla desequilibrada en su creación y en su refuerzo (Días no jugó y Valcarce no se vistió), pero la mejor oportunidad en ese tramo de prisas y nervios la protagonizó Agüero, que mandó el esférico a la grada. Más acertado estuvo el Basbastro. Al menos puede presumir de balón parado. Sola se adelantó a los riojanos para peinar el balón a saque de esquina y Binke lo empujó en el segundo palo en pugna con Iñaki. Sin 'play off' seguro, por matemáticas, y sin Copa, por sensaciones, de qué se hablará a partir de este lunes en Valdegastea.

