Olaetxea manda en Urritxe Ander Vitora, en un lance del choque / Fernando Díaz Un gol del centrocampista da la sexta victoria consecutiva a la UD Logroñés IÑAKI GARCÍA Logroño Sábado, 19 octubre 2019, 18:22

La Unión Deportiva Logroñés sigue con paso firme. Los blanquirrojos han mostrado su versión más efectiva para sumar un nuevo triunfo, y van seis seguidos. Un gol de Olaetxea en el minuto 44 ha sido suficiente.

De inicio, Sergio Rodríguez solo ha sorprendido con un cambio. Se podía esperar la presencia en el once de Ñoño después del buen rendimiento ofrecido en los partidos previos, pero el técnico blanquirrojo ha querido darle la oportunidad desde el inicio a Ousama. Por lo demás, el bloque que ha venido haciéndolo bien en las últimas semanas.

Pese al buen estado de forma en el que llegaban los riojanos, en los primeros minutos se han visto superados por un Amorebieta intenso. Por fortuna visitante en esos instantes ha emergido la figura de Miño para mandar al traste todas y cada una de las llegadas locales, algunas de ellas muy claras.

En medio de ese dominio de los de Urritxe, el Amorebieta ha visto porteríam pero el colegiado ha anulado el tanto por falta. Se han librado los logroñeses.

A la UDL no se le veía cómoda, pero el paso de los minutos ha jugado a su favor. Lo que en un principio era un pequeño asedio local, con el tiempo se ha ido mitigando y, poco a poco, los de Rodríguez han empezado a parecerse a ellos mismos. No ha sido una primera parte brillante, pero sí efectiva para los riojanos, puesto que en una de sus pocas llegadas Olaetxea ha hecho el 0-1 tras un gran control con el pecho y una buena definición.

Ese gol ha llegado justo antes del descanso. La UDL se ha ido a los vestuarios con ventaja y dispuesta a que el Amorebieta no arrancara el segundo tiempo igual que el primero. Los locales, aun así, han generado alguna llegada pero no tan peligrosa como antes del descanso y la UDL parecía tener controlado el partido.

Aun así, el Amorebieta no ha bajado los brazos y en los últimos minutos ha vuelto a pisar en varias ocasiones el área visitante. Lo han intentado Ekain y Ortega, entre otros, pero el esférico no ha ido entre los tres palos y Miño no ha tenido que intervenir demasiado. Así se ha alcanzado el final del partido y de la sexta victoria seguida de una UD Logroñés que prolonga su espectacular racha.