Licencia para soñar

Víctor de Pablo LOGROÑO Martes, 12 de septiembre 2017, 21:05 Comenta Compartir

Aquel equipo tipo: Castilla, en portería; Fran Vélez, Jano, Raúl Torres, Iñaki, en defensa; Nacho, Sergio Rodríguez, en el eje; De Paula, Rubén Durán, Manu García, por delante; y Cervero haciendo goles. Suena bien, ¿verdad?

No hay que remontarse muchos años atrás (temporada 11/12) ... para darse cuenta de que una vez la UD Logroñés también fue un auténtico “transatlántico”, que diría Carlos Pouso, como ese Real Murcia o ese Racing de Santander de turno. Se confeccionó una plantilla que podía mirar de tú a tú a cualquier otra de la categoría. Daba miedo. Un equipo hecho con un único objetivo: el ascenso, aunque el balance tuviese que cuadrar a última hora a golpe de talonario. Pues bien, a pesar que que puedan surgir sospechas de que el arriba firmante no supere el control antidoping tras la redacción de este artículo, la Unión Deportiva Logroñés tiene esta temporada la mejor y más completa plantilla de su historia. No es lo mismo un conjunto de buenos jugadores que un buen equipo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión