«Estamos especialmente contentos por la afición, por el ambiente que nos ha hecho vivir» Sergio Rodríguez se dirige a sus jugadores durante el partido de ayer. / Fernando Díaz Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El técnico blanquirrojo reconoció que su equipo estuvo «atenazado» en la primera parte y que tras el descanso, fue un conjunto «más reconocible» ELOY MADORRÁN Logroño Lunes, 3 junio 2019, 09:15

Sergio Rodríguez inició su rueda de prensa felicitando al Haro por su ascenso, al filial por haber jugado el 'play off' y al Badajoz por su eliminatoria.

- ¿Cómo resume el partido?

- Las emociones han jugado un papel muy importante en el partido. Más allá de lo táctico, creo que en la primera parte hemos estado atenazados: nos quemaba la pelota, no éramos nosotros. Nos ha podido el ambiente en los primeros cuarenta y cinco minutos, y lo mejor ha sido que ha pasado en los cuarenta y cinco primeros minutos para poder reaccionar. A raíz de corregir cosas en la segunda parte, más mentales que tácticas, hemos sido más reconocibles. Tenemos un equipo con mucho alma, lo ha demostrado como unos campeones.

- Lo emocional ha sido determinante en esta eliminatoria

- No esperábamos a vivir el ambiente que se ha vivido hoy (por ayer). Ha sido extraordinario y tenemos que darles mil veces las gracias a cada una de las personas que han venido. Hemos tenido momentos difíciles y han empujado y nos han animado, nos han reflotado en muchos momentos. El ambiente que se ha vivido yo hacía mucho tiempo que no lo veía. A ellos les decimos que nos ha pasado factura la primera parte, pero que el próximo día no nos va a pasar. Que sigan viniendo, si cabe más, porque nos han empujado de una manera extraordinaria. Estamos muy agradecidos a la ciudad, a cómo se han comportado. Se ha demostrado que la gente quiere ver fútbol en Logroño, se está volviendo a esa pasión y ojalá que les podamos dar más tardes durante este final de temporada.

- A raíz de fallar el penalti el equipo se ha venido un poco abajo.

- Puede ser. Hacer un gol sin prácticamente merecerlo, igual nos ha relajado un poco. Luego tener el penalti y no meterlo, nos ha podido pasar factura. Pero sí que es cierto que en la primera parte no hemos sido nosotros y nos ha podido lo que se ha generado.

- Este tipo de partido son de los que marcan el carácter de los equipos.

- Sí, nos tiene que servir para saber que en la eliminatoria puede pasar cualquier cosa. Te puede cambiar de dirección en una jugada puntual, hay que estar siempre vivo. Antes del partido hemos comentado que pueden pasar dos cosas, que sea a nuestro favor, y entonces no teníamos que levantar el pie del acelerador. Y si era al contrario, teníamos que tener fe hasta el último momento y los chavales lo han hecho a la perfección.

«Es una pasada lo que se ha construido de cara al futuro» Nafti reconoció que el mayor consuelo para él fue «lo que hicieron los chicos» sobre el campo. «Ha sido un partido extraño en 'play off'. El equipo ha respetado lo que se ha pedido. Ha jugado al límite aunque las tarjetas amarillas y el balón parado nos han penalizado bastante», comentó. El entrenador del Badajoz tuvo palabras de elogio para su club: «Lo que se ha conseguido con esta plantilla desde el mes de octubre, donde había esa relación amor-odio entre la plantilla y la afición... Hay mucha gente que mañana trabaja. Cuando vamos de la mano así, es muy complicado. Es una pasada lo que se ha construido de cara al futuro. Es muy importante, a veces más que un resultado». También habló de los penaltis en contra, pero sin muchos rodeos: «En el Nuevo Vivero no los he visto».

- Ha sido un partido inteligente en el que no han caído en las provocaciones del rival.

- Sobre todo en momentos que no nos beneficiaba. Cuando el resultado juega a tu favor, lo entiendo. Pero cuando no, caer en esas cosas sólo hace restar posibilidades. No nos podemos comportar como lo vive el público, con el ímpetu, controlando las emociones. Y este partido nos tiene que ayudar para controlar las emociones. A veces es difícil porque ver a Las Gaunas así es muy emocionante para todos.

- ¿Qué ha sentido al final con los aplausos a una y otra afición?

- Desde el principio mucha emoción. Estábamos un poco acongojados de ver a tanta gente animando. Me recuerda a los viejos tiempos aquí, cuando esto se veía más a menudo. Decirles que estamos súper agradecidos, contentos por haber pasado la eliminatoria especialmente por ellos, por el ambiente que nos han hecho vivir, y que les esperamos la próxima semana o dentro de dos para poder intentar seguir en el mismo camino todos juntos.