Un punto malo... y bueno Rayco García se lamenta durante el partido de Durango / Fernando Díaz La UDL, que jugó con 10 desde el minuto 72, merece ganar pero acaba empatando ante un rocoso Durango PABLO ÁLVAREZ Logroño Sábado, 25 agosto 2018, 22:11

Un empate para empezar. Que es malo, porque se esperaba más. Que es malo, porque pudo la Unión Deportiva marcar, y tuvo oportunidades para llevarse los tres puntos. Pero que también es bueno, porque el Logroñés jugó con 10 desde el minuto 72 y acabó pidiendo la hora ante un rival que colgaba un balón tras otro.

Los de Sergio, que habían marcado en todos los partidos de pretemporada, se quedan a cero en el primero de la liga. Pero esto acaba de empezar, y mejor no recordar años pasados.

Aunque, en realidad, la primera parte sí recordó a muchos guiones del año pasado: una UDL controladora, pero con poco colmillo. Muchos minutos de posesión, pero un pase final extraviado. Y siempre la manía de conceder una al contrario.

0 Cultural de Durango Errasti; Jurgi, Portillo, Varela, Aranda, Zuazo (Amorrortu, 82'), Javi Alonso, Ekaitz Pradera, Ibon (Alberdi 76') y Uribesalgo. 0 UD Logroñés Miguel; Flaño, Paredes, Caneda, Bijimine, Andy, Olaetxea (César Remón, 85'), Carles Salvador, Ander Vitoria (Víctor López, 80'), Rayco, Marcos André (Rubén Martínez, 65') árbitro Sánchez Alba (Aragonés). Expulsó a Bijimine, en el 72, por doble amarilla. incidencias Estadio de Tabira. Primer partido de la temporada 2018-2019 en el Grupo II de Segunda B.

Porque de hecho, aunque esos primeros 45 fueron casi todos riojanos, la mejor ocasión fue para los locales; un pase de Ibon desde el lateral que se paseó por la línea de gol sin que nadie la rozara. Por suerte, claro.

Así, todos al descanso. Con buenas sensaciones, por cierto, acerca de un Durango acorazado. Pocos van a pescar en Tabira.

Mejora, expulsión y sufrimiento

La segunda parte fue bastante mejor de la UDL. Empezó con más mordiente, más veloz e incisiva. Ya la UDL había cambiado el guión al final de la primera mitad, jugando más en largo y menos en corto para huir de la maraña vizcaína.

Así llegaron ocasiones. Hubo muchas y variadas, aunque las mejores en esta fase del partido fueron para Ander Vitoria, que mandaba la bola al lateral del la red en el 54, y para Andy, que estrelló el balón en el lateral del palo.

La cosa pintaba más que bien, porque el Durango parecía no tener piernas para mucho más. Pero el fútbol no es justo demasiadas veces y no lo fue con Jonathan Bijimine. El central francés hizo como mucho tres faltas en el partido, y en dos de ellas vio al amarilla. La segunda, en el 72. Roja, y puñetazo para la UDL.

Al Logroñés le costó levantarse de la lona. El Durango dio un pasito adelante, mientras los visitantes dudaban. El despertar fue la entrada de Víctor López, el hijo pródigo cedido por el Alavés, que demostró que hay fútbol en sus pies. Dos acciones suyas fueron dos pases de gol, que sus destinatarios no aprovecharon.

Sobre todo Rubén Martínez, al que Víctor dejó totalmente solo ante el portero local, Errasti. Pero fue el meta el que ganó el duelo. Muy importante el portero de los vizcaínos, por cierto.

Los últimos minutos fueron de tembleque. No es que el Durango parezca tener muchos recursos en ataque, pero se pasó los últimos instantes del partido colgando balones, y eso siempre asusta.

Así que puede que ese empate sea bueno. Quizá las expectativas tras esta pretemporada eran demasiadas, y no venga mal un frenazo de realidad.

Esta Segunda B hay que peleársela: no hay ascensos en agosto.