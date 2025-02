¿Quién paga la ambulancia en los recintos deportivos riojanos?

¿Quién paga la ambulancia o la asistencia médica en una instalación deportiva? El susto que protagonizó un jugador del Calasancio de categoría Juvenil el ... sábado en Pradoviejo y la ausencia de una ambulancia en esta instalación vuelve a poner encima de la mesa un viejo debate, el de la asistencia médica en la actividad deportiva, en este caso el fútbol, y en una instalación muy concreta como es la que se levanta al sur de Logroño, con ocho campos de fútbol 11. En el fondo de este debate subsiste un concepto: el dinero. Es rara la temporada que no registra varias evacuaciones de futbolistas que se lesionan en Pradoviejo porque es la instalación en la que sí hay ambulancia. No siempre, pero es la única de Logroño junto al Javier Adarraga. Por partes.

El Gobierno de La Rioja dispone de tres ambulancias para que atiendan los Juegos Escolares que organizan merced a su acuerdo con Cruz Roja. Tres para toda la comunidad autónoma. Este sábado había una por la mañana en Pradoviejo; la segunda estaba en el Adarraga y la tercera es la que se usa de manera aleatoria. «El 80% de los partidos de Juegos Deportivos se juegan por la mañana», explica Diego Azcona, director general de Deporte.

El susto no fue el sábado por la mañana, sino por la tarde. El partido pertenece a los Juegos, pero el Gobierno estima que no había un número suficiente de jugadores que justificase la presencia de una ambulancia (que paga) amparándose en el Plan de Asistencia Médica en el Deporte. Concretamente, esa tercera ambulancia estaba el sábado por la tarde en Ábalos, en un triatlón escolar.

Nuevos roles

La Federación Riojana de Fútbol dotó hasta el 1 de julio del pasado año de ambulancia en Pradoviejo. De lunes a viernes y de 16.00 a 22.30 horas y sábados y domingos cuando no estaba la que pagaba el Gobierno regional. ¿Y por qué hasta el 1 de julio? Porque la organización del uso de las instalaciones de esta temporada las asumía Logroño Deporte. Asume todo lo relacionado con los horarios. La FRF venía pagando en torno a 12.000 euros por temporada Cruz Roja. Pero eso ya no existe tampoco.

Tercer protagonista: el Ayuntamiento de Logroño. «El artículo 41.b de la Ley del Deporte explica muy claro quién debe garantizar la asistencia médica», asegura Paco Iglesias, edil de Deportes. Y en ese artículo se refleja que «los organizadores de cualquier tipo de evento o actividad deportiva ordinaria deberán garantizar, de forma exclusiva la asistencia sanitaria correspondiente a todos los deportistas a través de los mecanismos que se establezcan en el Plan de Asistencia Médica en el Deporte».

Profundizando en la responsabilidad, en el artículo 4.1 del Plan de Asistencia Médica en el Deporte se especifica cuando debe haber una ambulancia. «En todos aquellos eventos y actividades deportivas ordinarias definidas en los artículos 133 y 134 de la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del Ejercicio Físico y del Deporte de La Rioja, con una asistencia de participantes en número superior a 400 personas, o en actividades de jornada deportiva diaria, desde su apertura hasta su cierre, en un número superior a 800 personas por jornada, deberán estar asistidos por un servicio de ambulancia». Hilvanando artículos se encuentra que, además «todas las instalaciones deportivas de La Rioja deberán contener un botiquín de primeros auxilios conforme a los criterios establecidos en el Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte».

Hasta aquí la legislación, pero qué dice el propietario de la instalación. «Logroño Deporte no es el organizador de los eventos. Se limita a ceder o alquilar la instalación. Un ejemplo, los partidos en Las Gaunas. Es el club organizador el que se encarga de la presencia de asistencia sanitaria», detalla Iglesias. Y en el caso de Pradoviejo, y en partidos que no corresponden a los Juegos Deportivos, quién es el organizador, el club anfitrión o la Federación Riojana de Fútbol, que regula la competición. «Es una buena pregunta», reflexiona Iglesias. «Es algo que queda entre esos clubes y la propia Federación. Desde luego, el Ayuntamiento no es el responsable», reitera. Ahora bien, es Logroño Deporte quien distribuye y señala los partidos en los campos municipales (día y hora) de cada fin de semana con los calendarios confeccionados por la Federación. ¿Se podría considerar organizador por este papel qué juega y no propietario que solo cede o alquila una instalación?

Así, y después de conocer el posicionamiento de las tres partes, Paco Iglesias desvela que desde el Ayuntamiento han tenido conversaciones ya con Cruz Roja y que cuentan con un informe de necesidades y costes, pero por ahora no habrá novedad. «Para esta temporada es imposible porque hay que hablarlo con los clubes y eso se hace al inicio de temporada. Dotar de asistencia médica supone un gasto que no está incluido en el presupuesto y que lógicamente habría que repercutir», adelanta.

Y a todo esto, Pradoviejo cuenta con una pequeña enfermería en su edificio administrativo, pero en el que no hay personal sanitario de continuo. Unas instalaciones por la que pasan miles de jugadores cada día, número que se eleva considerablemente si se añaden a los aficionados que siguen los partidos en directo.