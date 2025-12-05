LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Wayne Gretzky muestra la papeleta de Cabo Verde durante el sorteo del Mundial 2026. Dan Mullan (Afp)
Análisis

Los 'Tiburones Azules', la supuesta cenicienta

Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno de los países exóticos del torneo

Aitor Echevarría

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:32

Uno de los rivales de La Roja será uno de los debutantes mundialistas más llamativos. Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno ... de los países exóticos del torneo. A diferencia de otras selecciones beneficiadas por la ampliación del formato, los 'Tiburones Azules' se clasificaron por méritos propios, dominando el Grupo D de las Eliminatorias Africanas y dejando atrás nada menos que a Camerún, una potencia continental. Con una campaña brillante (7 victorias, 2 empates y solo 1 derrota) alcanzaron 23 puntos y sellaron el primer boleto mundialista de su historia.

