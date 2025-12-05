Los 'Tiburones Azules', la supuesta cenicienta

Aitor Echevarría Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

Uno de los rivales de La Roja será uno de los debutantes mundialistas más llamativos. Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno ... de los países exóticos del torneo. A diferencia de otras selecciones beneficiadas por la ampliación del formato, los 'Tiburones Azules' se clasificaron por méritos propios, dominando el Grupo D de las Eliminatorias Africanas y dejando atrás nada menos que a Camerún, una potencia continental. Con una campaña brillante (7 victorias, 2 empates y solo 1 derrota) alcanzaron 23 puntos y sellaron el primer boleto mundialista de su historia.

El apodo de los 'Tiburones Azules' simboliza su carácter aguerrido, su identidad insular y el espíritu con el que afrontan este debut. Para España, el enfrentamiento representará un duelo inédito; un rival sin pasado mundialista. Los europeos son, a priori, ampliamente favoritos ante los debutantes, pero el presente de los africanos invita a la cautela y al respeto ante posibles imprevistos. Cabo Verde llega con una generación histórica en su país y las ganas de dar el sorpresón en el escenario más grande de este deporte. No serán los favoritos, pero a ilusión no les va a ganar nadie.

