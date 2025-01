La mujer de Raphinha denuncia insultos racistas en las redes sociales: «Tu hijo es de Koundé»

Javier Varela Madrid Viernes, 24 de enero 2025, 17:32 Comenta Compartir

Nuevo episodio racista en el fútbol español. Natalia Rodrigues Belloli., mujer del futbolista brasileño del Barcelona Raphinha, ha denunciado insultos machistas y racistas en sus redes sociales. Todo ocurrió tras el partido de Champions League del conjunto azulgrana ante el Benfica, que terminó con victoria del Barcelona por 4-5, gracias a un gol en el tiempo añadido de Raphinha.

«Saben que casi no expongo este tipo de cosas, pero esto no es un tercio de lo que la gente nos ataca, muchas veces, fanáticos rivales, etc. Pero esta vez decidí publicarlo para que vean cómo está de enferma la gente en el mundo... Aún no había mirado mi Instagram, todavía no había visto los ataques racistas que estaban sufriendo mi esposo y mi hijo. Pero está ahí para que vean lo enfermo que es. La gente lo está», ha publicado Natalia Rodrigues Belloli.

«Esta es solo una pequeña muestra de los ataques que hemos estado recibiendo», continuó diciendo para enumerar alguno de los insultos y desagradables frases que le han dedicado. «Tu hijo es de Kounde», «mujer de un mono tramposo», «puta brasileña» o »hija de puta», son algunos de los insultos que ha tenido que sufrir la mujer del futbolista, que está haciendo su mejor temporada en Barcelona.

Después de que la mujer de Raphinha denunciara los insultos, algunos de los usuarios que habían dicho semejantes frases borraron sus cuentas.

