Muere Manolo 'el del Bombo' a los 76 años

El fútbol español está de luto. Manolo 'el del Bombo', el más icónico seguidor de cuantos tenía la selección española, ha fallecido este jueves a los 76 años. Su muerte provoca un hondo pesar a todos los hinchas del balompié y especialmente a los de La Roja, que se habían acostumbrado a ver su celebérrima figura por todos los campos por los que desfilaba el combinado nacional.

Nacido en la localidad ciudadrealeña de San Carlos del Valle, Manuel Cáceres Artesero, nombre completo de este apasionado hincha que paseó su fervor y amor hacia los colores nacionales por los recintos de medio planeta, vivió en Huesca, Zaragoza y Valencia, ciudades todas ellas en las que se convirtió en un emblema con su popular bombo. Actualmente residía en el municipio castellonense de Moncófar. Hace unos días tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario La Plana de Vila-Real por problemas respiratorios que finalmente han acabado con su vida.

Manolo 'el del Bombo' asistió a diez Mundiales y ocho Eurocopas, torneos que le convirtieron en un verdadero mito para la afición española, hasta el punto de llevarle a protagonizar varias campañas publicitarias. La última vez que acompañó a La Roja fue el 23 de marzo, cuando disfrutó en su querida Valencia del épico pase de la selección española a la 'final four' de la Liga de Naciones tras derrotar a Países Bajos en la tanda de penaltis que resolvió el trepidante partido celebrado en Mestalla.

Aquel duelo, que el combinado de Luis de la Fuente abrochó gracias a la providencial actuación de Unai Simón bajo palos en la aguerrida disputa desde los once metros y un lanzamiento definitivo de Pedri, proporcionó una nueva alegría a un aficionado que jamás reparó en gastos ni esfuerzos a la hora de dar rienda suelta a su pasión por la selección española.

Encendido forofo del combinado nacional desde su infancia, Manolo irrumpió por primera vez en la escenografía durante el Mundial de 1982 que acogió España y desde entonces no hubo Copa del Mundo en la que faltase su singular modo de animar al combinado nacional. Los Mundiales de México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 contaron con la presencia de este caluroso hincha que vio cortada una racha legendaria en 2022, cuando la Federación Española de Fútbol (FEF) le proporcionó las entradas para asistir a los partidos de la selección en el Mundial de Catar y le facilitó los vuelos, pero no el alojamiento que necesitaba para entrar a aquel país, lo que le dejó finalmente en tierra.

En Catar se cortó la racha

«Estoy muy triste porque yo tenía todo arreglado y dos días antes de marcharme me dicen que tengo que tener hotel. Me extraña que quienes me han dado los billetes no me buscaran hotel aunque lo pagara yo», relataba por aquellos días en televisión Manolo, al que consumía la pena por el hecho de no poder acompañar a la selección española en un gran torneo por primera vez en cuatro décadas. La FEF le aseguró que si España alcanzaba las semifinales, le pagarían el hotel, pero la eliminación en octavos de final a manos de Marruecos desbarató aquellos planes para pesar de Manolo, que no pudo reprimir las lágrimas desde la lejanía.

Para entonces Manolo, que dispuso de doce o trece bombos y le llegaron a ofrecer hasta 20.000 euros por uno de ellos, según contó en la revista 'Lecturas', ya había cerrado el bar que regentaba en Valencia, situado a pocos metros del estadio de Mestalla, el cual resultaba una cita ineludible para los buenos aficionados al fútbol y especialmente para los devotos de la selección española. Después de 32 años de actividad, la pandemia de la covid-19 le obligó a bajar la persiana de un recinto que se había convertido en un verdadero museo del balompié.

Se había trasladado hasta un pequeño apartamento de la localidad castellonense de Moncófar, donde vivía de su pensión, tras toda una vida trabajando, entre otras cosas, para costear la pasión que alimentaba su existencia. «Espero que algún día se me reconozca lo que he hecho con la selección», decía un hombre que llevaba a sus espaldas cientos de partidos, no solo de carácter oficial, sino también amistosos que convirtió en una auténtica fiesta con el rugido de su bombo y la famosa boina de tamaño XL que adornaba su presencia.

«Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones. Descansa en paz, Manolo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos», le despedía la selección española a través de sus canales oficiales tras conocerse la luctuosa noticia que provocó un sinfín de mensajes de condolencia, desde el Comité Olímpico Español (COE) hasta LaLiga pasando por diversos clubes que jamás podrán olvidar la impronta de Manolo jaleando a La Roja con un bombo que a partir de ahora resonará desde el cielo.

