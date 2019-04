Jornada 32 Zidane: «La sensación no es buena» Zinedine Zidane, durante el partido que midió al Real Madrid con el Leganés. / Juan Medina (Reuters) «Podemos hacerlo mucho mejor, seguro, pero al final empatamos y ya está», asume con resignación el técnico del Real Madrid ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 15 abril 2019, 23:49

Zinedine Zidane volvió a salir contrariado tras el empate del Real Madrid ante el Leganés. Regalaron los visitantes la primera parte, con un juego mortecino, y no les valió el paso adelante de la segunda más allá de conseguir las tablas con una diana de Karim Benzema, la quinta en las cuatro últimas jornadas. «La sensación no es óptima, no es buena, pero tampoco es mala porque empatamos un partido ante un equipo que no concede mucho en su casa», asumió el preparador, resignado de nuevo a la pobre realidad del conjunto que amarró cuatro Champions en cinco años y que pena ahora sin estímulos.

«La primera parte no me ha gustado pero la segunda fue mucho mejor. Al final empatamos. No hay que decir nada. Podemos hacerlo mucho mejor, seguro, pero al final empatamos y ya está», apuntó Zidane tras el duelo en Butarque, donde el Real Madrid cedió por primera vez puntos ante el Leganés, al que había derrotado las cinco veces anteriores que se habían cruzado en Primera, aunque fue su verdugo la pasada temporada en cuartos de final de la Copa del Rey, derrota que sigue atormentando al marsellés.

Intentó motivar Zidane a sus futbolistas la víspera alentándoles a pelear por el subcampeonato, pero sus pupilos no pescaron en el anzuelo. La falta de objetivos lastra a una plantilla acostumbrada a tocar el cielo. También en ese aspecto no le queda más remedio al técnico que ser realista. «Esto lo sabemos ya, que no vamos a jugar para ganar algo este año. Toda la semana entrenamos ocho o nueve días para jugar hoy lunes. Hicieron una buena semana. No es un buen partido. Nos faltan seis partidos y vamos a intentar hacerlo mejor en el siguiente», se limitó a manifestar.

Como sucediera ante el Eibar, el Real Madrid se fue al intermedio por debajo en el marcador y elevó sus prestaciones en el segundo tiempo, aunque no lo suficiente para llevarse la victoria. «Había que hablar algunas cosas en el descanso pero luego son ellos en el campo y lo hicimos mejor en la circulación del balón porque la primera parte fue muy lenta. Con nuestro juego no era posible meter en dificultad al rival. La segunda ha sido mejor», valoró Zizou.

Se le preguntó también por la gran cantidad de partidos en los que los blancos han comenzado por debajo en el marcador y si sus charlas en el descanso servirán de cara a futuro. «En la siguiente temporada seguro. En los siguientes partidos vamos a intentar que no nos marquen antes. Cuando estás debajo en el marcador, si intentas empatar o ganar es bueno. Vamos a descansar y pensar en el partido del domingo», remachó.