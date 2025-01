Pedri renueva con el Barça hasta 2030

Daniel Panero Jueves, 30 de enero 2025, 17:01 Comenta Compartir

Pedri seguirá siendo azulgrana hasta el año 2030. El Barcelona anunció este jueves lo que era un secreto a voces y el futbolista canario firmó un contrato que supone una jugosa ampliación salarial y que le vincula a la entidad que preside Joan Laporta durante los próximos seis años. De este modo, los culés se aseguran a una de las piezas clave del proyecto de Flick y continúan blindando a jugadores de futuro como Gerard Martín o Ronald Araujo, futbolistas que ya han pasado por las oficinas y que preceden a otras operaciones como las de Gavi o Lamine Yamal.

Y es que el Barcelona tiene claro que la prioridad en este inicio de año es asegurar todo el talento joven del que ya dispone en la plantilla. En esa línea se han llevado operaciones como las de Gerard Martín o Araujo y también la de Pedri, un jugador que cada vez tiene más peso en el equipo. El canario ya ha jugado 2.460 minutos y ha sobrepasado el total del pasado curso. Solo Koundé (2.722), Raphinha (2.627) y Pau Cubarsí (2.560) superan al metrónomo del Barça, un centrocampista total que con Flick a los mandos ha sabido adaptarse al doble pivote y también a la posición de mediapunta. «Hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Tenemos un equipo joven que dentro de unos años será mejor. Se vienen cosas muy bonitas para los aficionados del Barça», afirmó en las primeras palabras tras la firma del contrato.

El gran rendimiento de Pedri no ha pasado inadvertido para la dirección deportiva comandada por Deco. El excentrocampista luso no ha querido correr ningún riesgo y, tan pronto como ha sido posible, ha ofrecido al canario una renovación que supone un alza salarial, pero que no varía la cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros que ya tenía el jugador desde el año 2021. «Estoy muy contento por renovar y por estar donde quiero. Ahora debo devolver la confianza en el terreno de juego y ganar títulos. Este Barça está hecho para ello», señaló.

Una más para Deco

Con la renovación de Pedri no se termina el trabajo en las oficinas del Barça. Los culés tienen ahora en el horizonte la renovación de Gavi, que puede ser el próximo en estampar su firma, y esperan poder blindar pronto a Lamine Yamal, con el que hay muy buena sintonía. «No sé cuándo, pero creo que será pronto. Al final, el Barcelona es el club de mi vida. Espero renovar con ellos y estar con ellos el máximo tiempo posible», reconoció Lamine a principios de mes en una entrevista para la CNN. Tras esas dos, Deco se pondrá manos a la obra con Frenkie de Jong, un jugador que finaliza su vinculación en junio de 2026 y para el que el Barça espera encontrar un solución lo antes posible.