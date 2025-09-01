Joan García levanta la mano

Joan García zanjó el domingo cualquier tipo de escepticismo en torno a su figura. Lo hizo en Vallecas, ante un Rayo que fue netamente ... superior y erigiéndose en el héroe de un Barcelona que se encomendó por primera vez a su nuevo portero. Realizó varias intervenciones soberbias, fue un líder en todo momento y se ganó el respeto de una afición que ya ve en él al cancerbero azulgrana de la próxima década. Joan García ya está aquí, listo para salvar al campeón cuando sea necesario.

Y es que el partido del Barça el domingo tenía todos los requisitos necesarios para acabar en una tragedia. Tenía la excusa del césped, el despiste previo al parón de selecciones y la desconexión de un equipo que fue incapaz de meterse de lleno en el encuentro. Todos parecían un escalón por debajo de su nivel. Todos menos Joan García. «Me estoy sintiendo muy cómodo. Personalmente estoy contento con mi partido, pero quería ganar», afirmó Joan García tras recibir el MVP del partido.

Su actuación lo tuvo todo. Realizó cinco intervenciones de mérito en el mano a mano contra jugadores rayistas, se mostró seguro en el juego aéreo y hasta se atrevió a jugar con los pies fuera del área en una demostración de que el ADN culé ya ha empezado a instalarse en él. Hansi Flick acabó encantado con su rendimiento y no dudó en lanzarle elogios en la rueda de prensa. «Lo he felicitado. Es bueno ver cómo trabaja con el balón. No ha cometido errores y tiene mucha confianza. Fue bonito ver cómo jugó. Fue un acierto ficharlo», señaló el técnico alemán.

No es para menos. Flick presenció desde la banda cómo su equipo se desmoronaba ante la intensidad del Rayo y cómo, poco a poco, la figura de Joan García se hacía cada vez más necesaria y más gigante. Todo comenzó con una parada descomunal a Ratiu en la primera mitad, cuando Vallecas ya celebraba el primer tanto de los locales, y continuó en la segunda mitad con una mano a Isi, un uno contra uno contra Jorge de Frutos y otra intervención portentosa ante Isi, que acabó sin coronar con un gol su gran partido por culpa del exmeta del Espanyol, el nuevo guardián del Barça.

Una inversión necesaria

El Barça se frota las manos con su nuevo portero y lo hace mientras mira de reojo un mercado que ha explotado definitivamente como consecuencia de las cifras astronómicas que se manejan en la Premier League. Los 25 millones de euros invertidos por los culés en Joan García, de 24 años, parecen poco a tenor de lo que se está pagando por otros metas en Europa. 20 millones ha pagado el Bournemouth por Djordje Petrovic, 20 ha abonado también el Brentford por Caoimhín Kelleher, 22 'kilos' ha desembolsado el City por James Trafford y 40 millones ha invertido el PSG por Lucas Chevalier. Joan García ya ha empezado a justificar un fichaje que generó mucho ruido por proceder del rival ciudadano, pero del que muy pocos dudan en la Ciudad Condal.