LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan García frustra una ocasión de Isi Palazón durante el Rayo-Barcelona. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Análisis

Joan García levanta la mano

El ex del Espanyol firmó en Vallecas su primera gran exhibición como portero del Barça

Daniel Panero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:15

Joan García zanjó el domingo cualquier tipo de escepticismo en torno a su figura. Lo hizo en Vallecas, ante un Rayo que fue netamente ... superior y erigiéndose en el héroe de un Barcelona que se encomendó por primera vez a su nuevo portero. Realizó varias intervenciones soberbias, fue un líder en todo momento y se ganó el respeto de una afición que ya ve en él al cancerbero azulgrana de la próxima década. Joan García ya está aquí, listo para salvar al campeón cuando sea necesario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  5. 5

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  6. 6

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  7. 7 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  8. 8 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  9. 9

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid
  10. 10

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Joan García levanta la mano

Joan García levanta la mano