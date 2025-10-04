El Barça necesita levantarse en el Pizjuán

Daniel Panero Sábado, 4 de octubre 2025, 17:26 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este domingo una prueba de carácter en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto que dirige Hansi Flick ha recibido dos palos esta semana con la derrota ante el Paris Saint-Germain y con la lesión de Lamine Yamal. Estos dos percances marcarán un partido en el que los azulgranas necesitan seguir con la buena dinámica mostrada en la Liga y aferrarse al liderato logrado la pasada jornada tras el manotazo sufrido por el Real Madrid ante el Atlético.

El equipo azulgrana llegaba lanzado a la cita de la Champions, pero que ahora siente como el cartel de favorito para la Liga de Campeones le ha sido arrebatado. Pese a ello, Flick considera que eso no afectará a la moral del grupo y que sus hombres podrán sobreponerse ante el Sevilla. «Todo el mundo está triste tras la derrota, pero hay que ser más listos e inteligentes. Hay que aprender y lo haremos. No es el fin, hay que seguir», declaró en la previa el técnico alemán antes de insistir en que «presionar es de vital importancia».

Sus palabras son las de un técnico que cree a pies juntillas en su idea y que no la va a cambiar por mucho que vengan mal dadas. La derrota contra el PSG ha hecho daño por el marcador, pero también por la recaída de Lamine Yamal, que no estará en el Pizjuán por unas molestias de pubis. Se perderá ese partido y también los compromisos de la selección española, algo que tampoco alivia a un Flick que ya dio un recado a Luis de la Fuente en el anterior parón. «Quería proteger a mis jugadores, era mi manera de decir que parásemos. Fue mi forma de actuar, pero es agua pasada», señaló al mismo tiempo que aseguró que no sabe cuándo volverá Lamine ya que «no es una lesión fácil».

Esa baja es la principal de un Barça que continúa coleccionando jugadores en la enfermería. Contra el Sevilla no estarán Ter Stegen, Joan García, Gavi, Fermín, Raphinha y el propio Lamine. Hasta seis ausencias importantes que condicionarán un once en el que Flick saldrá con toda la artillería que tiene antes del parón de selecciones. Cubarsí podría formar en la zaga junto a Eric, Balde podría volver al lateral, Pedri y De Jong llevarán la manija y arriba en donde más se complica el rompecabezas. Dani Olmo, Ferran Torres, Rashford y Lewandowski podrían ser los elegidos en un casting para el que cada vez hay menos actores disponibles.

Un rival crecido

Enfrente estará un rival revitalizado tras el importante triunfo de la pasada semana en Vallecas, pero que sigue con la asignatura pendiente de dar una alegría a sus aficionados en el Pizjuán. El equipo que dirige Matías Almeyda solo ha rascado uno de los primeros nueve puntos que ha disputado en casa y buscará romper con esa tendencia ante el campeón. Tendrá que hacerlo con las ausencias por lesión de Alfon y Nianzou y las posibles de Joan Jordán y Januzaj, dos jugadores con molestias a lo largo de la semana. No estarán en un once en el que Almeyda planteará un bloque bajo con cinco defensas similar al que se impuso ante el Rayo, con la posibilidad de salir al contragolpe gracias al despliegue físico de jugadores como Mendy o Agoumé y el talento de Vargas y Alexis Sánchez.

Alineaciones probables:

Sevilla: Vlachodimos, Suazo, Marcao, Cardoso, Azpilicueta, Carmona, Mendy, Agoume, Vargas, Alexis Sánchez e Isaac Romero.

Barcelona: Szczesny, Koundé o Eric, Araujo, Christensen, Gerard Martín o Balde, De Jong, Pedri, Rahsford, Dani Olmo, Bardghji y Lewandowski.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Colegio Gallego).

Estadio y horario: Ramón Sánchez-Pizjuán 16:15 / Movistar LaLiga.