La hermana de Lucas Pérez niega la versión del futbolista: «Es mentira, sus abuelos le comieron la cabeza»

La confesión de Lucas Pérez en la que desveló los problemas familiares que tiene con sus padres ha encontrado al respuesta en su hermana y su tía. El delantero del PSV Eindhoven desveló esta semana que fue abandonado por sus padres en un orfanato. «Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí», relató en 'El partidazo'. Además, contó que «esta temporada, me llega una denuncia de mi padre en la que me exige manutención hasta el resto de su vida. A partir de ahí paso varios meses hasta que me voy del Deportivo con mucho estrés y mucho agobio porque tengo que revivir momentos de mi vida muy difíciles».

Días después, su hermana Sara ha querido dar su versión de los hechos y ha desmentido que el delantero fuera abandonado. «No me esperaba esa entrevista, la verdad. Esperaba que tuviera los valores de no hablar de la familia. A mí eso me duele, llevaba años buscándolo con cartas y de todas las maneras a pesar de no tener una infancia como todos los niños quieren», aseguró en 'Y ahora Sonsoles', programa de Antena 3.

«A mí no me parece bien que su padre le pida dinero, ya lo dije, si yo llego a ser famosa tampoco me gustaría, pero eso de que le abandonaron es mentira», defendió Sara. «aquí en Monelos su familia lo cuidó como un hijo más, los abuelos que fueron los que le comieron la cabeza diciéndole que la familia de mi madre era mala y le había abandonado en una casa cuna, en la vida pensarían hacerle eso», añadió.

Años intentando reencontrarse

Además, la hermana contó que «yo llevaba años intentando reencontrarme con él, sentir que tenía otro hermano. No sé que habrá hecho con las cartas que le escribí, pero me gustaría que valorara lo que hice con él a pesar de no conocerme». «Me gustaría que tuviera el valor de decir 'tengo una hermana y a pesar de lo malo está aquí», afirmó.

La joven reconoció la dura infancia que ella misma vivió: «La verdad, yo tampoco tuve una infancia muy buena, pero en ningún momento pensaron en hacerme mal y me cuidaron a pesar de los problemas que hubo».