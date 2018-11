Entrevista Casillas: «Los clásicos con Mou y Pep parecían una guerra España-Cataluña» Casillas, en una foto de archivo. / AFP El portero afirma que esos partidos sacaron el madridismo que nunca le ha gustado y considera que salió del club blanco en el momento justo COLPISA Madrid Lunes, 19 noviembre 2018, 20:41

Iker Casillas concedió una entrevista al programa de Movistar 'Universo Valdano' y, pese a que no se emitirá hasta el miércoles 21 de noviembre, ya comienzan a conocerse algunos extractos. Casillas habla sobre cómo vivió la época de tensión entre Madrid y Barcelona con Mourinho y Guardiola en los banquillos y cómo decidió que debía dejar el Real Madrid.

En el avance, el portero se muestra muy crítico con lo que sucedió en los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona de las temporadas 2010-11 y 2011-12. «Fue una locura. Empezó a salir ese madridismo que a mí nunca me ha gustado. Parecía que había una guerra de política entre Cataluña-España. Yo soy madridista y quiero que el Madrid gane siempre, pero no voy a ese extremo», declara.

Por otro lado, el meta asegura que salió del Real Madrid en el momento justo. «Creo que se ha dado un paso acertado. Si hubiese seguido en el Real Madrid, hubiese tenido un final peor de lo que tuve» afirma.

En la misma entrevista deja claro que estaría encantado de volver al conjunto blanco en un futuro. «Si me llama el Madrid, por supuesto que volvería. No puedo olvidar dónde me he criado, me lo ha dado todo. Es como si el día de mañana, el Oporto me necesita. Ahí estaré el primero», asegura el madrileño.