El Espanyol se llevó la victoria de Las Gaunas. Justo Rodríguez

Fútbol | Liga F

El DUX Logroño cae ante un rival directo, el Espanyol

La falta de puntería condenó a un conjunto vinotinto que vuelve a perder después de que Torrodá y Ainoa marcasen en Las Gaunas

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Qué importantes son los partidos ante rivales directos y qué dolorosos son cuando no se encuentra el premio deseado. Porque tanto la ganancia como la ... pérdida suma el doble y la sensación que mostró el DUX Logroño sobre el tapete de Las Gaunas es que se dejó escapar algo más que los tres puntos. Cayó contra un Espanyol más efectivo (0-2) que sorprendió primero con el zapatazo de Torrodá y que sentenció después con el cabezazo de Ainoa a la salida de un córner. Faltó calidad en los pases finales y puntería de cara a puerta.

