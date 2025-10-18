El DUX Logroño cae ante un rival directo, el Espanyol

Qué importantes son los partidos ante rivales directos y qué dolorosos son cuando no se encuentra el premio deseado. Porque tanto la ganancia como la ... pérdida suma el doble y la sensación que mostró el DUX Logroño sobre el tapete de Las Gaunas es que se dejó escapar algo más que los tres puntos. Cayó contra un Espanyol más efectivo (0-2) que sorprendió primero con el zapatazo de Torrodá y que sentenció después con el cabezazo de Ainoa a la salida de un córner. Faltó calidad en los pases finales y puntería de cara a puerta.

El gran cambio en el once de Héctor Blanco llegó en la portería. Tras siete titularidades seguidas, María Miralles cedió el puesto a Chelsea. También quedaron fuera Nata y Mía Asenjo, en un DUX que modificó su esquema con Paula Partido bajando a la medular y Mawete como única punta.

El encuentro comenzó equilibrado, con las locales firmando las primeras llegadas. En el minuto 8, Mawete cabeceó una falta lateral de Isina, pero Salvador detuvo sin apuros. Poco después, Rebeca remató con peligro otra acción a balón parado, aunque la jugada quedó anulada por fuera de juego.

Cuando mejor estaba el DUX, el Espanyol golpeó con un golazo de Ana Torrodá desde fuera del área, que se coló por la escuadra tras tocar en la madera. Las visitantes rozaron el segundo automáticamente después con un disparo de Ainoa buscando dar otra sorpresa en la lejanía, pero Chelsea respondió con solvencia.

El equipo capitalino reaccionó bien al golpe y dio un paso al frente aunque erró en los pases finales. Mawete aportó desborde y velocidad por banda, pero le faltó picardía para tirarse tras un agarrón en el área. Ése que instantes después fue solicitado por Héctor Blanco sobre Falfán. Finalmente, Nancy fue la que terminó saliendo con sangre en su boca y Laura Martínez cogió su testigo en el centro del campo.

Antes del descanso, el conjunto vinotinto tuvo la más clara para poner las tablas en el marcador con la internada en el área de la delantera congoleña y su posterior disparo ajustado al palo que atajo providencialmente la meta perica para salvar a su equipo.

En busca del revulsivo

Tras pasar por vestuarios, Mía Asenjo saltó al campo para aportar velocidad y profundidad en ataque. El DUX salió decidido a buscar el empate, aunque fue el Espanyol quien volvió a golpear. Primero avisó Ainoa con un disparo envenenado que se marchó rozando el travesaño, y poco después llegó el segundo tanto con un córner botado por Vallejo, cabezazo imparable de la capitana perica al fondo de la red.

Héctor Blanco movió el banquillo de nuevo dando entrada a Comfort, Congo y Paula Partido para buscar un revulsivo ofensivo. Comfort destacó de inmediato al cortar una acción clarísima de Naima, que se quedaba sola frente a Chelsea tras una gran asistencia de Arana.

El DUX buscó acortar distancias con el balón parado, su mejor arma durante el encuentro. Isina volvió a colgar centros precisos: uno que Marta cabeceó fuera por poco y otro en el que Salvador falló en la salida para que se paseara por el área. En los últimos minutos, el equipo riojano se volcó con todo al ataque. El esfuerzo rozó el premio con un trallazo de Falfán desde fuera del área que se estrelló en el palo, la ocasión más clara del segundo tiempo, que conllevó una sucesión de saques de esquina sin premio con el que se cerró un doloroso 0-2 .

El DUX Logroño cae de nuevo y lo hace ante un rival directo. La siguiente semana habrá descanso para pensar.