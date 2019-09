BICICLETA DE MONTAÑA Coloma cumple en Canadá Carlos Coloma lidera uno de los grupos que se formaron en la carrera de ayer. :: rfec El suizo Nino Schurter domina de principio a fin la carrera mientras que el riojano finaliza en la plaza vigésimo novena JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Domingo, 1 septiembre 2019, 10:45

Carlos Coloma concluyó en la vigésimo novena plaza el Campeonato del Mundo de cross country que se esta disputando en Mont Saint Anne (Canadá). El riojano se movió muy alejado de los puestos de cabeza, pero aguantó toda la carrera a un ritmo constante. David Valero fue vigésimo sexto, mientras que Pablo Rodríguez acabó en la cuadragésimo quinta plaza y Sergio Mantecón no concluyó. Nino Schurter, como estaba previsto, sumó otro maillot arcoíris a su amplio fondo de armario. El octavo.

El Campeonato del Mundo siempre ha sido una de las citas favoritas del ciclista de Albelda de Iregua, pero los años no pasan en balde y su gran reto es acudir a los Juegos de Tokio, los cuartos en su amplia carrera deportiva después de ser uno de los pioneros de la bicicleta de montaña en España. En Canadá disputó su vigésimo primer mundial, de los treinta que se han celebrado.

La carrera estuvo marcada de principio a fin por el poder del suizo Schurter, que no dio opción a sur rivales. La ausencia de Mathieu Van der Poel descafeinó la carrera pues el holandés es el único ciclista que a día de hoy puede poner contra las cuerdas el ciclista del Scott. No tuvo rival. Primero lo intentó su compatriota Mathias Flueckiger, pero con el paso de los giros acusó el esfuerzo, aunque después de una pequeña crisis firmó la medalla de plata. El podio lo completó el francés Stephane Tempier. El brasileño Henrique Avancini no ofreció la batalla vista en diferentes pruebas de la Copa. La mala fortuna se cebó con el italiano Gerhard Kerschbaumer, que mejoraba con el paso de los giros. Llegó a entrar en la séptima y última vuelta en segunda posición, pero a pocos metros de meta reventó su rueda trasera, echó pie al suelo y concluyó quinto.

Valero fue el mejor español; el italiano Kerschbaumer perdió la plata en el último giro

Carlos Coloma se movió siempre al filo de la trigésima posición, mientras que David Valero fue el mejor español, aunque bajo notablemente su rendimiento en las últimas vueltas. Coloma viajará a Estados Unidos, donde el próximo fin de semana finaliza la Copa.